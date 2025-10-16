Pioggia di soldi contro la grande sete 

Pioggia di soldi per non morire di sete. Per cancellare l’emergenza idrica che, negli ultimi anni, ha investito diversi centri dell’Ogliastra, alcuni dei quali rimasti a secco per diversi giorni e serviti da autobotti, la Protezione civile regionale ha aperto i cordoni della borsa erogando 1,66 milioni di euro. Ne beneficiano Baunei (600mila euro), Arzana (460mila), Lotzorai (440mila) e Lanusei (165mila). Sono tra i paesi più colpiti dall’ondata di siccità del 2024, ma dove si confermano serie criticità in virtù delle condotte vecchie di mezzo secolo e non più in grado di soddisfare l’utenza attuale, cresciuta anche con le presenze turistiche.

Gli interventi

A Baunei i 600mila euro appena ottenuti si aggiungono ad altri 619mila finanziati lo scorso dicembre. «Li utilizzeremo per potenziare la condotta che da Margine va verso Golgo. Una condotta di quindici chilometri, che in passato portava l’acqua all’abitato». Così impiegherà il tesoretto milionario il Comune amministrato da Stefano Monni. «La condotta - puntualizza il sindaco - sarà più efficiente sotto tutti i punti di vista, in via ordinaria per la vallata del Golgo, che verrà servita ancora meglio, e poi come piano b nell’eventualità si verifichino rotture importanti sulla condotta foranea che proviene da Villagrande e che negli ultimi anni ci ha spesso messo in croce anche per più giorni».

Il Comune di Arzana, anche di recente, ha ribadito l’urgenza di completare gli interventi per il potenziamento della rete idrica e la riattivazione dei pozzi di Accodula 3, indispensabili per garantire un approvvigionamento costante e ridurre le dispersioni lungo le condotte. «La risorsa idrica e le opere volte a garantirne un utilizzo sempre più efficiente - dice il sindaco, Angelo Stochino - restano al vertice delle priorità dell’amministrazione, perché l’acqua è il primo diritto di una comunità montana come la nostra».

Lavori in vista

A Lotzorai, dove la gestione del servizio idrico è autonoma come ad Arzana, i 440mila euro serviranno all’amministrazione di Cesare Mannini per completare l’intervento di adeguamento delle condotte della frazione a mare di Tancau e più in generale di tratti usurati. A Lanusei le risorse verranno utilizzate per collegare i quattro nuovi pozzi di approvvigionamento, realizzati di recente su indirizzo della Giunta di Davide Burchi, con il deposito di Corte Malis.

RIPRODUZIONE RISERVATA