Pioggia di premi al torneo in memoria di Maurizio Loi 

Maurizio Loi era un grande appassionato di calcio. Ecco perché i familiari hanno pensato che per celebrarne la memoria, a tre mesi dalla sua improvvisa scomparsa, la cosa migliore fosse un torneo di calcio a cinque con il coinvolgimento di vecchie glorie e calciatori del momento. Come suo figlio Emanuele, reduce dalla stagione agonistica tra le fila del Tortolì, sceso in campo insieme a suo fratello Luca, che in campo ha portato anche la figlia Alessia, nata lo scorso gennaio, che nonno Maurizio ha fatto appena in tempo a conoscere.

Al torneo, che si è disputato nei giorni scorsi al campo di piazza Gennaro Regno a Santa Maria Navarrese, hanno preso parte undici squadre. A vincere è stato il quintetto di Lotzorai Ecoplan-Bar Giardini che ha schierato Luca Pischedda (premiato come miglior portiere), Mattia Muggianu (miglior giocatore), Antonio Vincis (capocannoniere), Luca Deiana e Andrea Puddu. Battuta in finale la squadra Nolo Golortizè. Terzo e quarto posto per Next Night e Danudes. Miglior giovane è stato nominato Giovanni Sotgia. Al culmine dell’evento di tre giorni, seguito da un’eccellente cornice di pubblico, sono stati consegnati anche elogi speciali a Emanuele Loi, ideatore e organizzatore del torneo nel ricordo di suo padre, a Bernardo Mereu, direttore tecnico del settore giovanile del Cagliari calcio e grande amico di Maurizio e della famiglia, e a Marcello Serra, costante collaboratore dell’organizzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA