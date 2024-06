Pioggia di ori per gli studenti del musicale 

L'Istituto comprensivo Porcu - Satta non poteva chiudere l’anno in modo migliore. Nei giorni scorsi al XXI Festival nazionale “Gian Piero Cartocci” che si è tenuto a Iglesias, gli studenti dell'indirizzo musicale hanno conquistato la giuria, portando a casa importanti riconoscimenti testimonianza del loro impegno, passione e dedizione.

Il quartetto di percussioni della classe III D, sotto la guida del professor Carlo Pusceddu, ha conquistato il primo premio assoluto, ovvero una borsa di studio. La performance è stata premiata per la precisione ritmica, l'energia che i ragazzi hanno dimostrato assieme a una padronanza della tecnica e a una ottima coesione.

Un altro primo premio assoluto con borsa di studio è stato assegnato al duo di chitarre della stessa classe, diretto dal professor Maurizio Maxia. Il duo ha convinto la giuria con un’esecuzione, caratterizzata da un equilibrio tra i due strumenti e notevole intensità interpretativa.Infine, l'orchestra della II D, anch’essa diretta dal professor Maxia, ha ottenuto il primo premio assoluto con borsa di studio. La capacità di suonare insieme come un’unica entità ha dimostrato il frutto di ore di prove e di un grande affiatamento. Numerosi primi premi per la categoria solisti anche nella classe di flauto traverso guidata dalla professoressa Stefania Cinus e nella classe di pianoforte guidata dalla professoressa Maria Cristina Pani. «I successi ottenuti» hanno spiegato gli insegnanti, «non sono solo un riconoscimento del talento degli studenti, ma anche un incoraggiamento per tutti i giovani musicisti a perseguire i propri sogni con dedizione e passione».

