Pioggia di multe sulla Costa Verde 

«Mai parcheggi ai piedi delle dune e neppure nelle zone verdi della macchia mediterranea: la Costa Verde piace perché è selvaggia». Il sindaco Paolo Salis taglia corto sulle proteste contro il mare di multe alle auto parcheggiate in Costa Verde, ai piedi delle dune di sabbia e nelle strade con tanto di divieto di sosta. A Torre dei Corsari, in via del Laghetto in una serata sono state quaranta le sanzioni elevate dalla Polizia municipale. E la linea dura del Comune non è solo per la sosta selvaggia: abbondano mirati controlli finalizzati alla repressione del fenomeno dell’abbandono di rifiuti. L’ultimo ha interessato una discarica all’ingresso della spiaggia: identificati una decina di incivili, è in arrivo la multa.

Le multe

Rischia di diventare l’estate dei record delle sanzioni e delle proteste. «L’impegno - dice Salis - è che questa possa essere davvero l’ultima stagione balneare del caos parcheggio. È vero che gli spazi sulle nostre spiagge non bastano per accogliere i turisti e i pendolari e della balneazione che arrivano da tutto il Medio Campidano e da Oristano ma non per questo tagliamo gli alberi per far posto alle macchine. Il fascino del litorale è la sua natura selvaggia, lo stesso Piano urbanistico non prevede altre colate di cemento. L’unica soluzione possibile è quella di realizzare gli stalli blu distanti dal mare, magari all’interno dei villaggi turistici da dove far partire un servizio di bus navetta, andata e ritorno dalla spiaggia. A Piscinas il progetto c’è già, per Torre dei Corsari pensiamo al senso unico dall’ingresso alla spiaggia, per Pistis ancora nessuna decisione».

Il Piano del litorale

Sulla questione interviene il capogruppo di minoranza Michele Schirru: «La linea dura non basta a risolvere il problema, semmai impoverisce il flusso turistico. Per molto tempo la sosta a due passi dal mare è stata ingessata per mancanza del Puc, con lo strumento urbanistico approvato non ci sono più ostacoli per il Piano del litorale. È l’unica strada percorribile per porre fine al tormentone estivo dei parcheggi».

I rifiuti

L’altra piaga della stagione è il sacchetto selvaggio. «Serve un ripensamento generale - afferma Salis - per affrontare l’affluenza di turismo per l’elevato valore ambientale. A testimoniarlo è la presenza di sei Siti d’interesse comunitario (Sic) e un’oasi Wwf, luoghi ideali per chi desidera scoprire la flora e fauna locale. Sempre più spesso abbruttiti da discariche a cielo aperto, in questo caso solo un gesto d’inciviltà di quanti non rispettano il servizio di raccolta».

