Pioggia di multe e traffico bloccato Nel capoluogo blindato per il vertice altre 48 ore difficili per la viabilità 

Era il giorno della verità, ieri, per Cagliari. E lo sarà anche oggi e, in parte, domani. Il quartiere di Castello trasformato in “zona rossa” (dove entrano solo residenti e autorizzati), blocchi alla circolazione attorno all’hotel che ospita i “grandi” del Lavoro, accanto alla centralissima via Roma. E poi quelle strade ad alta densità di traffico, come viale Diaz, viale Colombo, via Sonnino, per citarne alcune, che si chiudono e si aprono al passaggio delle delegazioni che partecipano al summit internazionale. Era una scommessa, quella a cui sono stati chiamati i cagliaritani sul fronte mobilità, in occasione del G7 Lavoro e Occupazione, in programma nel capoluogo fino a domani. E non è detto che sia stata vinta. almeno a giudicare dalla pioggia di multe e rimozioni registrate nel quartiere di Castello e dalle lunghe code di auto che si sono formate in diversi momenti della giornata.

Traffico in tilt

Il traffico è andato in tilt soprattutto tra le 8 e le 9 e dopo le 17, quando le forze dell’ordine chiudevano temporaneamente le strade per far passare il convoglio delle delegazioni che si spostavano per partecipare ai tanti appuntamenti in programma. Poco prima delle sette di sera, in viale Colombo il serpentone di auto si allungava fino allo stadio Sant’Elia. Non si vedeva un tale traffico dal giorno in cui è stata chiusa via Roma per i lavori di riqualificazione, un anno e mezzo fa. A Castello invece sono scattati i primi provvedimenti: ieri pioggia di multe, tante le auto e le moto prelevate con il carro attrezzi (in divieto di sosta).

Limitazioni

L’attenzione è concentrata soprattutto sul centro della città e nelle aree attorno agli alberghi che ospitano i ministri del Lavoro che partecipano al vertice. I cartelli dei divieti di sosta con rimozione forzata sono disseminati nel perimetro dove, ancora oggi e domani, sfileranno i rappresentanti di Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone. Grandi manovre dettate anche dalle ovvie ragioni di sicurezza che impegna Municipale, Polizia e Carabinieri. Intanto fino alle 16 di domani parcheggi interdetti in piazza Arsenale, piazza Indipendenza, piazza Mafalda di Savoia e piazza Palazzo. Parcheggi vietati (temporaneamente) anche in via Canelles, Campidano, Pirastu, Solinas, piazza Deffenu parcheggi Aci e un tratto di viale Cristoforo Colombo fino a Piazza Deffenu. Con Castello zona di massima sicurezza e inaccessibile, oggi e domani infatti si entra solo se muniti di pass e con accesso da piazza Indipendenza.

Malumori

Tra le stradine di Castello, quartier generale del vertice, pochi nascondono il malumore. «Siamo in trincea», dice Franco, settantenne residente, mentre addenta una sfoglia al bar di via Martini. «Cartelli ovunque, sbarre, transenne, multe e tutte queste auto portate via. Si sapeva, è vero, ma forse non si sapeva così bene».

