Pioggia di missili sull’Ucraina 

Kiev. Ancora vittime civili in Ucraina, finita nuovamente sotto un diluvio di missili russi in una fase della guerra marcata dall’estensione degli attacchi ucraini oltreconfine e in cui non si intravedono spiragli di pace. Kiev è convinta che il Cremlino non voglia «né un conflitto congelato né la pace», ha dichiarato il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba: «Chi propone un conflitto congelato sostiene di agire nel migliore interesse dell’Ucraina e del mondo, ma in realtà sta aiutando Vladimir Putin».

Il responsabile ucraino si è anche detto «abbastanza fiducioso» sulla possibilità che l’Ue approvi un nuovo pacchetto di aiuti da 50 miliardi per Kiev nonostante le reticenze dell'Ungheria. «Non abbiamo un piano B», ha ribadito sull’eventualità che tali fondi non arrivino, «dobbiamo concentrare tutta l’energia e gli sforzi intellettuali su una cosa: far funzionare il piano A». Il dossier ucraino sarà al centro del vertice straordinario dei leader del primo febbraio ma il tema sarà già sul tavolo della riunione di mercoledì dei rappresentanti permanenti dei 27 (Coreper II). Il campo intanto continua a mietere vittime civili: in mattinata l’esercito russo ha lanciato contro l’Ucraina 59 tra missili di diverso tipo e droni. La difesa ucraina ha abbattuto 18 missili e 8 velivoli senza pilota.

RIPRODUZIONE RISERVATA