Pioggia di missili, Kiev finisce al buio 

Mosca. Una pioggia di 100 droni e 90 missili si è abbattuta su Kiev e altre 13 regioni, colpendo infrastrutture energetiche e lasciando temporaneamente senza elettricità un milione di ucraini. Questa la risposta russa agli ultimi attacchi al proprio territorio con i missili americani Atacms. Ma Mosca rialza la posta: il nuovo missile ipersonico Oreshnik, ha avvertito Vladimir Putin, potrebbe essere usato anche contro «centri decisionali a Kiev». «Tutto è possibile», ha risposto il presidente a chi gli chiedeva di chiarire la minaccia, lasciando aperta la possibilità che possano essere prese di mira sedi governative. Il messaggio è chiaro: a chi ipotizzava una risposta apocalittica in stile nucleare agli attacchi ucraini sul territorio russo con i missili forniti dagli Usa e con gli Storm Shadow britannici, il capo del Cremlino manda a dire che può salire ancora diversi gradini dell’escalation. Il primo è stato il test dell’Oreshnik, il secondo i raid massicci degli ultimi due giorni. Il terzo, forse, un attacco al cuore dello Stato. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato «attacchi con munizioni a grappolo che hanno preso di mira le infrastrutture civili», e ha parlato di una «escalation molto spregevole delle tattiche terroristiche russe».

Blackout

I raid sulle strutture energetiche hanno fatto scattare blackout di emergenza in gran parte del Paese, fino alla regione occidentale di Leopoli, al confine con la Polonia, dove oltre mezzo milione di cittadini sono rimasti senza elettricità. Putin ha invece parlato di raid che hanno colpito «17 obiettivi dell’industria della difesa, strutture militari e sistemi per il loro sostegno». Il presidente russo ha affermato che sono stati impiegati anche missili ipersonici Kinzhal e Zirkon. «Ci sarà sempre una risposta da parte nostra» all’uso dei missili americani e britannici, ha avvertito Putin. Da parte sua, il ministero della Difesa ha detto che nelle ultime 48 ore sono stati impiegati nei bombardamenti 466 droni e 100 missili e che in precedenza, il 25 novembre, sono state colpite anche cinque postazioni di lancio degli Atacms nella regione settentrionale di Sumy. Il capo del Cremlino si è soffermato sull’ipotesi di un negoziato sulla base dell’attesa iniziativa di Donald Trump. Il presidente eletto americano «è una persona intelligente ed esperta», che potrà «trovare una soluzione», ha detto. Contro di lui, sono stati usati «metodi incivili, tentativi di omicidio», e «non è fuori pericolo».

