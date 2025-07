Pioggia di missili e droni sull’Ucraina Zelensky propone nuovi incontri a Istanbul 

Mosca. Kiev e diverse altre regioni ucraine sono state bersagliate da un nuovo massiccio attacco di droni e missili russi, compresi gli ipersonici Kinzhal, con un bilancio di due morti e 15 feriti, secondo Volodymyr Zelensky. Mentre non ci sono ancora segnali ufficiali su una possibile ripresa questa settimana - come proposto sabato dal presidente ucraino - dei negoziati tra Mosca e Kiev avviati tra maggio e giugno a Istanbul. Ma il Cremlino ha detto di non escludere un vertice fra Vladimir Putin e Donald Trump in settembre in Cina.

L’Aeronautica ucraina ha detto che durante la notte tra domenica e ieri i russi hanno lanciato 426 droni e 24 missili, tra i quali cinque ipersonici. Danni sono segnalati nelle regioni di Ivano-Frankivsk, nell’ovest dell’Ucraina, in quella di Kharkiv, nel nord-est, e a Kiev. Il sindaco, Vitali Klitschko, ha detto che sono scoppiati diversi incendi, tra cui uno in una scuola materna. Zelensky ha denunciato quelli che ha definito attacchi «contro l’umanità». Sul piano diplomatico, «una fonte» citata dall’agenzia russa Tass ha detto che una nuova tornata - la terza - di negoziati diretti tra delegazioni russa e ucraina potrebbe svolgersi il 24 e 25 luglio a Istanbul.

