Pioggia di missili di Mosca sull’Ucraina 

Mosca. Kiev e altre città ucraine sono state prese di mira da decine di missili e droni russi durante l’ora di punta del mattino, mentre l'Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Josep Borrell, si trovava nella capitale per ribadire il sostegno all’Ucraina. Almeno cinque persone sono rimaste uccise e oltre 30 ferite, secondo le autorità ucraine, che denunciano danni a una torre residenziale e a infrastrutture energetiche. Mentre i russi affermano di avere colpito fabbriche per la produzione di armamenti. Il capo delle forze armate, Valery Zaluzhny, ha detto che dei 64 missili e droni kamikaze lanciati dalle forze di Mosca, 44 sono stati abbattuti dalle difese aeree. E proprio i detriti di un missile intercettato, precipitati su un edificio residenziale di 18 piani nel distretto di Golosiivskyi, avrebbero provocato la morte di quattro persone. Secondo media ucraini, un missile è volato fino a 20 chilometri dal confine polacco prima di virare di 180 gradi. Tre jet F-16 di Varsavia si sarebbero alzati in volo per proteggere, se necessario, lo spazio aereo della Polonia.

In tarda serata, il Senato Usa ha bocciato il disegno di legge bipartisan da 120 miliardi (appoggiato da Joe Biden) sulla sicurezza del confine e stretta sui migranti con aiuti per Kiev (60 miliardi) e Israele (12 miliardi).

