Pioggia di milioni per rivoluzionare il volto della città 

Il primo finanziamento incassato risale al 2021: 15 milioni circa conquistati dal Comune con il bando “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, altrettanti arriveranno con gli investimenti dei privati. E a distanza di due anni circa i progetti per la rinascita delle ex Fornaci di via Brigata Sassari sono quasi pronti. Al centro del piano di riqualificazione l’ex complesso industriale un tempo fulcro della produzione di mattoni d’argilla e ormai in disuso da decenni: i vecchi capannoni ospiteranno alloggi di edilizia residenziale sociale, mentre negli edifici ai lati delle fornaci, compreso lo storico forno, sono previsti i servizi per la città: spazi per le associazioni di volontariato, attività culturali e di spettacolo. Ci sarà anche un hub di servizi dedicati a imprese e cittadini, e tra le ipotesi c’è quella di inserire spazi di coworking, baby parking e attività di aggregazione.

Dal Poetto alle Fornaci Picci, sino alla cittadella sportiva di Sa Forada, per poi proseguire nel compendio di Is Arenas e il campo Sa Cora, e nella biblioteca di via Dante. La pioggia di milioni, arrivati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, tocca di fatto tutta la città - dal centro al litorale - con ben sedici progetti risultati vincenti, e altrettanti interventi destinati a cambiare in gran parte il volto di Quartu.

Dal Poetto alle Fornaci Picci, sino alla cittadella sportiva di Sa Forada, per poi proseguire nel compendio di Is Arenas e il campo Sa Cora, e nella biblioteca di via Dante. La pioggia di milioni, arrivati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, tocca di fatto tutta la città - dal centro al litorale - con ben sedici progetti risultati vincenti, e altrettanti interventi destinati a cambiare in gran parte il volto di Quartu.

I progetti

Il primo finanziamento incassato risale al 2021: 15 milioni circa conquistati dal Comune con il bando “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, altrettanti arriveranno con gli investimenti dei privati. E a distanza di due anni circa i progetti per la rinascita delle ex Fornaci di via Brigata Sassari sono quasi pronti. Al centro del piano di riqualificazione l’ex complesso industriale un tempo fulcro della produzione di mattoni d’argilla e ormai in disuso da decenni: i vecchi capannoni ospiteranno alloggi di edilizia residenziale sociale, mentre negli edifici ai lati delle fornaci, compreso lo storico forno, sono previsti i servizi per la città: spazi per le associazioni di volontariato, attività culturali e di spettacolo. Ci sarà anche un hub di servizi dedicati a imprese e cittadini, e tra le ipotesi c’è quella di inserire spazi di coworking, baby parking e attività di aggregazione.

Il Poetto

Altri 9 milioni di fondi europei sono arrivati per il Poetto, destinati al secondo e terzo lotto del piano di riqualificazione già partito da alcune settimane nel tratto centrale del lungomare. Lì dove, oltre a percorsi ciclabili e pedonali, ci sarà anche un parco lineare fronte mare, con la rinascita della storica pineta.

Lo sport

Un milione e mezzo è destinato al compendio di Is Arenas e il campo Sa Cora, mezzo milione per la forestazione urbana, oltre 700mila per le mense di via Tiziano e via Beethoven, altri 500mila per la biblioteca di via Dante dove è previsto un piano per eliminare le barriere architettoniche. E ancora: 800mila circa per la digitalizzazione dei servizi comunali, 400mila euro per l’impianto di climatizzazione nel Palazzetto dello Sport. Due milioni e mezzo il fondo per il polo sportivo di Sa Forada, in stato di degrado e abbandono da anni: 1 milione e 700mila euro di fondi Pnrr sono destinati al recupero dell'area dell'ex campo da calcio, sulla quale sorgerà un nuovo impianto per il basket e la pallavolo, un campo per il calcio a 11 e un altro per il calcio a 7. Con gli altri 750mila euro, sempre risorse europee ottenute con il bando Sport e inclusione, saranno realizzati il pattinodromo, l’area ping-pong all’aperto attrezzata per i disabili, e riqualificato il vecchio pallone geodetico.

Il sindaco

Un tesoretto di oltre 30 milioni conquistato dal Comune negli ultimi due anni. «Finanziamenti importanti», commenta il sindaco Graziano Milia, «che ci consentono di portare avanti una serie di progetti pensati per il rilancio della città, e che rischiavano di rimanere fermi per mancanza di fondi disponibili in bilancio». Il riferimento è al restyling del Poetto, ma anche a quello delle Fornaci Picci, della cittadella sportiva di Sa Forada, «e ai progetti sull’innovazione», sottolinea Milia. «Risultati raggiunti nonostante la carenza del personale dipendente in Comune, questo significa che quando si lavora bene e con impegno si riesce a centrare gli obiettivi. Lo conferma il fatto che sinora abbiamo vinto praticamente tutti i bandi ai quali abbiamo partecipato, a parte quei due casi dove siamo comunque risultati idonei e sui quali confidiamo ci possa essere un allargamento dei finanziamenti».

Cambiare Quartu

«Dobbiamo continuare così, lavorare per cambiare davvero Quartu», aggiunge il sindaco, «lo stesso discorso vale anche per l’utilizzo delle risorse dell’avanzo di amministrazione che il prossimo mese avremo con il via libera del rendiconto, ci stiamo ragionando e la finalità sarà sempre la solita: puntare su progetti e interventi strategici capaci di dare nuovi ruoli e funzioni alla città».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata