Pioggia di milioni in arrivo per Su Planu 

Centro di aggregazione, mega parco urbano al posto dell’attuale sterrato e nuova vita per i giardini comunali e il campo da calcio. Progetti e lavori concentrati nel quartiere di Su Planu, con una pioggia di milioni in gran parte finanziati dalla Regione. «Continuiamo a investire sul rione», commenta il sindaco Gigi Concu, «in continuità con la scorsa consiliatura».

L’accordo milionario

La novità è la firma della convenzione fra vertici di Comune e Regione per quanto riguarda il Piano integrato deliberato da Consiglio e Giunta di piazza Cellarium nel 2018. Tre milioni sicuri, a cui molto probabilmente si aggiungerà un ulteriore milione. Gli interventi privati all'interno del master plan sono già partiti da tempo: nuovi appartamenti e strada in via Araolla, insieme alla rinascita dell’ex Tennis club. Oltre ai campi da padel che sono già in funzione, una piscina al coperto, la spa e una piccola foresteria, è previsto anche un centro per la riabilitazione cardiologica.

Ora spetterà al Comune completare il restyling realizzando nuovi spazi pubblici nel quartiere, fra via Loni e via Montanaru, con le risorse regionali. A partire dal centro di aggregazione da 500 metri quadri distribuiti su tre piani, con all’interno sale per conferenze e riunioni, uno sportello per i cittadini, la sala lettura e musicale, e uno spazio per le associazioni di quartiere. E ancora: centro giovani e per gli anziani e una sala multimediale. Tutto immerso in un’oasi verde, con un parco urbano di oltre tre ettari, fontane, un’area cani, percorsi ciclopedonali illuminati a led e zone d’ombra dove potersi riparare dal sole.

E poi ci sono gli altri progetti finanziati a Su Planu. «Per l’impianto sportivo ci sono 350mila euro e ne abbiamo già investito 100mila per rifare impianto elettrico e illuminazione», sottolinea il sindaco. «Gli altri interventi sono in corso di progettazione: procederemo per step, partendo da una prima ristrutturazione degli spogliatoi per poi proseguire sul campo da calcio che - come stiamo facendo per gli altri impianti sportivi in città - sarà in erba sintetica». Altre risorse - quasi 300mila fra fondi regionali e comunali - sono dedicati ai due parchi del rione al confine con Cagliari.

La minoranza

«Ben vengano queste risorse regionali per Su Planu, l’importante è che non ci sia solo cemento», dice il capogruppo del Pd in Consiglio, Omar Zaher. «Serve però anche investire di più sulla sicurezza, con altre telecamere, e lavorare con il Ctm per avere un bus che passi all’interno del rione, come chiedono da tempo molti giovani e anziani residenti».

