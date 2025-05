Pioggia di milioni all’erario dopo le bancarotte 

Pochi, maledetti e non subito, i soldi degli imprenditori (quasi tutti olbiesi) processati o indagati per bancarotta arrivano all’Agenzia delle Entrate. È il risultato della nuova strategia della Procura di Tempio (guidata da Gregorio Capasso) che ha aperto un fronte investigativo con verifiche su aziende dichiarate fallite o in gravissime crisi finanziarie. Il caso più eclatante è quello del Geovillage. Nei giorni scorsi hanno patteggiato la pena Gavino Docche e il figlio Fabio per il tracollo finanziario (160 milioni di euro) del complesso turistico di Olbia. L’inventore del Geovillage, Gavino Docche, ha versato oltre due milioni di euro (più le spese legali del processo. I due milioni sono una parte di quanto dovuto all’erario. Altri soldi che entreranno nelle casse dell’Agenzia delle Entrate per sanare le presunte violazioni della legge fallimentare sono quelli della Lamierauto snc di Olbia, storica azienda cittadina di forniture per auto (ricambi e accessori) dichiarata fallita nell’ottobre del 2022. L’azienda è finita nel mirino delle Fiamme Gialle, perché, secondo il pm Mauro Lavra, un bene della società, un capannone, è stato venduto da uno dei soci a un prezzo inferiore a quello di mercato ed è finito nel patrimonio di due srl riconducibili al commercialista Massimo Curreli. Sempre secondo il pm, la cessione dell’immobile è stata simulata perché il capannone è sempre rimasto nella disponibilità dei titolari della società fallita. Lo stesso pm sta chiudendo le indagini e il versamento di parte del dovuto ridimensiona le contestazioni. Un altro caso emblematico è quella della Asap Service, sempre di Olbia, si parla di una presunta bancarotta (fraudolenta aggravata) di una delle srl storiche per i servizi alle imprese. Il pm Mauro Lavra procede nei confronti di Sergio Floris, perito chimico e della compagna, la biologa Sonia Zarra. I due (difesi dall’avvocata Liliana Pintus) erano finiti ai domiciliari nei mesi scorsi. Ora il dovuto all’Agenzia delle Entrate sarà versato.

