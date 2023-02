pioggia di medaglie su muravera e tt sassari 

Ai campionati italiani di tennistavolo Under 19 e Under 21, conclusi ieri a Terni, si contano le medaglie vinte dalle società sarde e dagli atleti che vestono quei colori: quattro ori, cinque argenti e sei bronzi.

Il primo titolo è del Muravera nel torneo femminile a squadre Under 19 con Carnovale e Criscione. Carlo Rossi (gioca in Germania, tesserato in Italia con la Marcozzi, dove è cresciuto) e Roncallo (Muravera) hanno vinto il doppio misto. Podio più alto nell’Under 21 a squadre per il TT Sassari con Johnny Oyebode (anche lui in Germania, cresciuto nella Marcozzi e tesserato in Italia con il team sassarese), Poma e Sabino. Bis di Oyebode nel singolare, oro dopo aver battuto in semifinale Carlo Rossi. In precedenza terzo con Bressan (Muravera) nel doppio misto, e con Poma nel doppio.

Quattro argenti nei tornei femminili per il Muravera, doppio e a squadre Under 21, doppio e singolare Under 19. Argento per Cappuccio (Norbello) nell’Under 21 maschile battuto in finale da Oyebode. (m. c.)

