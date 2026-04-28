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Tortolì.
29 aprile 2026 alle 00:17

Pioggia di medaglie per le piccole ginnaste 

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Pioggia di medaglie per le giovanissime atlete delll’Asd Kinesis Cam di Tortolì, questa volta protagoniste ai Campionati regionali individuali LA e LB di ginnastica artistica, disputati nei giorni scorsi a Carbonia. Ben 272 le ginnaste in gara da tutta la Sardegna. Nella categoria LA spiccano due podi completi: nelle Allieve 3 oro per Asia Loi, argento per Michela Dore e bronzo per Alice Suella; nelle Allieve 4 primo posto per Maia Mameli, seguita da Gaia Lo Giudice e Alice Piroddi. Ottimi anche i piazzamenti di squadra nelle stesse categorie.

Numerosi i titoli regionali: Marta Arzu vince tra le Senior 2 LA con punteggi di rilievo, Gaia Altieri è oro nelle Allieve 5, argento per Syria Puddu, Sofia Ligas trionfa tra le Junior 1, bronzo per Chiara Pili. Successi anche per Jacqueline Moretti (oro) e Alice Mereu (argento) nella LA Avanzato Allieve 5. Tra gli altri risultati: argento per Ambra Betti (LA Avanzato Allieve 3) e Nina Sodde (LB Senior 2), secondo posto anche per Carola Canu nelle Allieve A2. Sfiora il podio Magda Devigus.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti – ha dichiarato il presidente della Kinesis Mariano Rubiu – perché rappresentano non solo il talento delle nostre ginnaste, ma soprattutto l’impegno, la costanza e la passione che ogni giorno mettono in palestra».

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