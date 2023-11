Pioggia di medaglie per la scuola di danza “Numero Uno Latin Empire” di Selargius, con cinque allievi tornati a casa con in mano il titolo di campioni mondiali di danza. La competizione si è svolta dall’8 al 10 novembre a Skopje, in Macedonia del Nord. I campioni hanno tutti fra i 15 e i 21 anni: Marta Masala, Benedetta Farris, Francesca Spiga, Salvatore Frau e Alessia Rocca. Fra i vice campioni del mondo di latin style c’è anche Serena Pillai, oltre ai ballerini già incoronati campioni dalla giuria. «I sacrifici sono stati ripagati», commenta la maestra di ballo Impera.

RIPRODUZIONE RISERVATA