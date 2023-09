Pioggia di medaglie per il Circolo nautico Oristano (con sede a Cabras) alle finali nazionali Canoagiovani a Caldonazzo. La Sardegna, col Circolo nautico guidato dal presidente Gian Marco Patta, è salita sul podio con la staffetta del k1 200 metri guidata da Gianmichele Putzolu, Stefano Cossu, Nicola Pasqualini e Nicola Corrias. Secondo posto per Elena Sofia Patta e Chiara Sassu nel k2 200 metri e per Anita Testa nel k1 200 metri cadetti b femminile. Terzo posto per Anita Testa e Michela Zucca nel k2 200 metri cadetti b femminile e per Riccardo Pontis nel k1 200 metri cadetti b maschile. Nel k4 200 metri cadetti b maschile meeting terza posizione per Pontis, Radaelli, Mira e Pisu. Primo posto per Elena Sofia Patta nel k1 200 metri cadetti a canoagiovani. Secondo posto per Riccardo Pontis nel k1 200 metri e per Anita Testa nel k1 200 metri cadetti b. Secondi nel k4 200 metri open cadetti canoagiovani Testa, Patta, Zucca e Pontis. Terza posizione per Paolo Solinas nel k1 200 metri. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA