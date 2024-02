Pioggia di medaglie dalla danza sportiva 

Un vero sport, elegante e meraviglioso ma anche impegnativo, questa è la danza. E a Sestu c’è un piccolo centro di eccellenza, l’associazione “Connessione Latina & Fitness”. All’ultima gara nei campionati assoluti Federazione italiana danza sportiva di Riccione hanno fatto incetta di medaglie: Laura Aresu e Sofia Crobu, 10 anni, si sono guadagnate il terzo posto nelle categorie Show Dance e Jazz Dance, Luca Raimondo Concas, 30 anni, è arrivato terzo in Show Dance, e infine Rebecca Preta e Sara Porcu, di 17 e 21 anni, si sono classificate seconde nella Show.

Merito anche della padrona di casa, l’istruttrice Darina Mlynarcikova: «Questo sport piace per l’eleganza, la bellezza». Piccolissime campionesse ma già entusiaste Laura e Sofia raccontano: «La parte più bella è raggiungere un risultato, dopo tanto impegno»; «prima avevo un po’ di timidezza a ballare davanti a tanta gente, ma ora non più», continua Sofia. «Da piccolo mio padre mi portava sul campo da calcio ma io scappavo da mia sorella, ballerina professionista», ricorda Luca, che oggi è anche istruttore. «Bullismo? Alle medie è capitato. Stavo per smettere ma non potevo rinunciare ad essere me stesso».

«Da piccola mi sono innamorata subito dopo la prima lezione», continua Sara. E ora, «prima di ogni gara c’è sempre una grande emozione che svanisce non appena salgo sul palco», dice Rebecca; «è dura pensare agli allenamenti ogni giorno, ma è bello essere tutte amiche». Darina qui in Sardegna è arrivata, «per una vacanza, ma sono rimasta per amore». E sfata un altro mito: niente ballerine tenute a stecchetto per essere leggere come piume; «qui si bruciano talmente tante calorie che è meglio mangiare».

