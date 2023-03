Pioggia di medaglia ai giochi matematici 

Record di medaglie - dodici in tutto - per gli studenti di Selargius nelle finali d’area dei Giochi matematici del Mediterraneo, disputate sabato scorso nella sede di Monserrato dell’istituto tecnico Martini .

Nove quelle conquistate dagli alunni dell’Istituto comprensivo 2: Gabriele Concas, Aurora Maria Piras e Giaime Molinu per la terza Elementare, Marco Ibba per la quarta, Maya Paderi e Diego Porcu per la quinta. E ancora: Sofia Dettori e Matilde Silvi della seconda Media, e Eleonora Simbula arrivata seconda nella categoria terza della secondaria di primo grado. «Il nostro istituto conferma la grande preparazione dei ragazzi protagonisti in tutte le classi di gara», commenta soddisfatta la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 2 Claudia Aroni. «Doveroso il ringraziamento speciale a tutti i docenti che ogni anno danno l'opportunità ai loro alunni di partecipare a queste manifestazioni, rendendoci orgogliosi dei loro splendidi risultati». E i piccoli Gabriele Concas e Sofia Dettori, primi classificati nella loro categoria, l’avventura continua: dopo il successo di qualche giorno fa, entrambi voleranno a Palermo per disputare la finale nazionale del 14 maggio. «Una bella esperienza per loro, e per noi un’enorme soddisfazione», aggiunge la dirigente.

Alle nove medaglie dell’Istituto comprensivo 2, ci sono anche le tre assegnate ad altrettanti studenti che frequentano le Medie di Su Planu: secondi classificati Gabriele Perra e Gabriele Caddori, mentre il primo classificato - Alessandro Firinu, della prima Media di via Ariosto - andrà di diritto alla finale a Palermo.

