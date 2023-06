Pioggia di gettoni d’oro in Consiglio comunale 

Chissà se servirà a stemperare gli animi nella litigiosa Aula degli Evangelisti. Di certo la novità sarà gradita a tutti: sale da 60 a 100 euro lordi il gettone di presenza per i consiglieri comunali.

L’aumento

La Giunta presieduta da Massimiliano Sanna ieri ha deciso di non solo praticamente di raddoppiare l’indennità per la partecipazione ad assemblee civiche o riunioni di commissioni, dando seguito a quanto disposto lo scorso gennaio dall’articolo 4 della Finanziaria regionale. Ma di rendere il provvedimento retroattivo: in sostanza l’aumento riguarda tutte le riunioni fatte da gennaio. Per la copertura finanziaria è stato necessario mettere mano al Fondo di riserva, prelevando 90mila euro, necessari ad adeguare i capitoli del Bilancio di previsione 2023.

La norma, infatti, specifica che per fare fronte a questi aumenti «si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nei bilanci comunali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale» e siccome tra le pieghe del documento finanziario le risorse non c’erano, è stato necessario ricorrere al tesoretto di 260mila euro accantonato per fronteggiare variazioni di cassa. Per il 2023 lo stanziamento che risponde alla voce “servizi istituzionali, generali e di gestione” passa così da 984.801.27 euro a 1.074.801,27 euro. Ogni seduta, escluse le spese per segretario e presidente dell’assemblea, avrà un costo di 2.400 euro.

La tensione

Il provvedimento arriva a 24 ore dalla convocazione dei lavori, in un clima decisamente rovente. Oggi, infatti, il Consiglio torna a Palazzo degli Scolopi per ultimare l’esame dell’ordine del giorno rimasto in sospeso dopo il terremoto di giovedì scorso, quando l’assenza dei tre dissidenti di Prospettiva Aristanis (Pecoraro era assente giustificato) aveva fatto vacillare la maggioranza. La seduta era proseguita solo grazie alla stampella offerta dal consigliere di opposizione Sergio Locci, ma nel fine settimana un nuovo tsunami ha travolto il centrodestra oristanese.

Lo scontro

Lo scontro, mai esploso ufficialmente all’interno del il tavolo politico, si è consumato attraverso dichiarazioni, comunicati e affondi social. A tenere banco nelle ultime ore è il botta e risposta tra il gran maestro della Loggia d’Italia U.M.S.O.I., Gianfranco Pilloni, e il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Mura. Il primo accusa l’ex sindaco di Nughedu Santa Vittoria di voler «mandare a casa coloro che gli hanno permesso di sedere in Consiglio regionale e in Parlamento, eletto con tutti i voti del centrodestra, ossia quelli della Giunta che vuol far cadere». Mura replica chiedendo anche che venga chiarito «che ruolo abbia lui nella situazione politica del Comune di Oristano». La frattura all’interno della coalizione sembra a un punto di non ritorno.

