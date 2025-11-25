Pioggia di finanziamenti nel paese cantiere 

Un paese cantiere. Prosegue a suon di finanziamenti il percorso di riqualificazione del paese portato avanti dall’amministrazione guidata da Carlo Lai.

Ultimi in ordine di tempo sono arrivati i fondi regionali da 150 mila euro per il rifacimento della pavimentazione in via Regina Elena. Inoltre nell’ambito del bando per la riqualificazione di edifici pubblici, la ristrutturazione, la messa in sicurezza e l’efficienza energetica del palazzo comunale potranno essere spesi 300 mila euro di fondi regionali a cui si aggiungono 72 mila di fondi comunali. Altri fondi, 200 mila euro dalla Regione e 36 mila euro dal Comune, serviranno per l’ampliamento del cimitero comunale.

«Esprimo grande soddisfazione per le risorse che il Comune di Jerzu si è aggiudicato – spiega il sindaco Carlo Lai – si tratta di finanziamenti significativi che ci permetteranno di avviare e completare importanti interventi di lavori pubblici, fondamentali per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e rafforzare i servizi del nostro territorio. Il risultato è frutto di un lavoro intenso portato avanti con competenza dagli uffici comunali e dall’amministrazione, che hanno saputo cogliere tutte le opportunità offerte. Questi fondi rappresentano un riconoscimento della validità dei progetti presentati».

RIPRODUZIONE RISERVATA