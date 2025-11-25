VaiOnline
Jerzu.
26 novembre 2025 alle 00:18

Pioggia di finanziamenti nel paese cantiere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un paese cantiere. Prosegue a suon di finanziamenti il percorso di riqualificazione del paese portato avanti dall’amministrazione guidata da Carlo Lai.

Ultimi in ordine di tempo sono arrivati i fondi regionali da 150 mila euro per il rifacimento della pavimentazione in via Regina Elena. Inoltre nell’ambito del bando per la riqualificazione di edifici pubblici, la ristrutturazione, la messa in sicurezza e l’efficienza energetica del palazzo comunale potranno essere spesi 300 mila euro di fondi regionali a cui si aggiungono 72 mila di fondi comunali. Altri fondi, 200 mila euro dalla Regione e 36 mila euro dal Comune, serviranno per l’ampliamento del cimitero comunale.

«Esprimo grande soddisfazione per le risorse che il Comune di Jerzu si è aggiudicato – spiega il sindaco Carlo Lai – si tratta di finanziamenti significativi che ci permetteranno di avviare e completare importanti interventi di lavori pubblici, fondamentali per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e rafforzare i servizi del nostro territorio. Il risultato è frutto di un lavoro intenso portato avanti con competenza dagli uffici comunali e dall’amministrazione, che hanno saputo cogliere tutte le opportunità offerte. Questi fondi rappresentano un riconoscimento della validità dei progetti presentati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Maccheronis sempre a secco, rubinetti chiusi

Fabrizio Ungredda
25 novembre

È legge l’ergastolo per i femminicidi

Ieri corteo a Cagliari: «Ma ora si deve lavorare sui giovani per cambiare la mentalità» 
Luigi Almiento
Il dibattito

Meloni ora guarda alla legge elettorale

In attesa del referendum sulla Giustizia, maggioranza divisa sul testo  
La storia

Ciclisti di Sarroch aiutati da Aru e Nibali

Auto in panne dopo un incidente in autostrada, intervengono i due fuoriclasse 
Ivan Murgana
La guerra

Trump: «Ucraina, accordo vicino»

Ma Mosca avverte: le modifiche al Piano rispettino il vertice di Anchorage 
Conti pubblici.

Bilancio, arriva l’ok di Bruxelles

Promosso il Documento programmatico dell’Italia, Giorgetti soddisfatto 