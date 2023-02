Pioggia di euro per riasfaltare le strade 

Pochi giorni fa la centralissima via Cagliari ha riaperto dopo gli ultimi lavori per ultimare i marciapiedi, rendendoli più moderni e a misura di carrozzina. E dall’inizio della settimana prossima, meteo permettendo, partono i lavori per rifare il manto stradale in numerose vie di Sestu. A giudicare dal gran numero di buche, ce n’è urgente bisogno: via Iglesias, via Gorizia, via Galileo Galilei, via Galvani, via Costituzione, via Ottaviano Augusto, via Marzabotto e via Einstein.

«Sono gli interventi che si riusciranno a realizzare nei prossimi mesi, appena sarà firmato il contratto d’appalto, con i primi 800mila euro fondi di avanzo amministrazione», spiega l’assessore Emanuele Meloni, con delega a lavori pubblici; «a questi si aggiungono 500mila euro di un finanziamento regionale che serviranno a procedere, con la medesima tipologia d’intervento sulle strade con maggiore criticità». E sarà proprio via Cagliari la prima. I tempi? Cinque giorni lavorativi, per una spesa di 750mila euro. Nel suo negozio, l’orologiaio Gian Paolo Casu è soddisfatto. «Speriamo che questa sia l’ultima volta che chiudono la via Cagliari», dice; «d’altronde quando finiranno sarà molto meglio». I prossimi interventi riguarderanno anche le strade alle porte di Sestu come spiega la sindaca Paola Secci: «Investiremo oltre 6 milioni per il tratto sulla ex 131 e più di un milione per la strada Sa Cantonera. In questo modo veniamo incontro alle richieste che ci hanno fatto i cittadini e un investimento sulle nostre strade che va oltre i 9 milioni è sicuramente una bella risposta».

