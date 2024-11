Pioggia di euro per gli impianti sportivi 

Pioggia di euro dalla Regione per gli impianti sportivi di Settimo San Pietro, Pula, Dolianova, Sarroch, Uta, Maracalagonis ed Elmas. In tutto 5,7 milioni per realizzare impianti sportivi attesi da tempo dai praticanti.

La cittadella

Il Comune di Settimo San Pietro avrà un milione di euro per la cittadella sportiva di via Primo Maggio. «È stata riconosciuta – dice il sindaco Gigi Puddu- la qualità del nostro intervento, frutto di un lungo lavoro di programmazione e di progettazione. È il giusto premio per una comunità che guarda allo sport con tanta attenzione.Il progetto prevede una serie di interventi di riqualificazione, messa a norma ed annientamento energetico del Palazzetto dello sport: sostituzione degli infissi, isolamento a cappotto di pareti verticali e del tetto dell’edificio, realizzazione dell’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria e dell’impianto di raffrescamento/riscaldamento per gli spogliatoi, adeguamento dell’impianto antincendio, realizzazione dell’impianto fotovoltaico dotato di batterie di accumulo, ristrutturazione completa degli impianti e della pavimentazione della palestra e dei servizi igienici, adeguamento alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche».

Soddisfazione anche da parte della sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda. «Ci sono stati assegnati 240imila euro per sistemare il polo tennistico, uno sport in grande crescita grazie ai successi di Sinner e dell’Italia . Presto avremo un impianto gioiello con un nuovo accoglientissimo look».

Gli stadi

Anche Pula beneficerà di un contributo di un milione di euro, che sarà utilizzato dall’amministrazione per l’adeguamento e il completamento dell’impianto sportivo di via Porrino-via Bostares con stadio per il calcio, palestra coperta e circolo di tennis curato dal maestro Fabrizio Mei.

A Sarroch novità per lo stadio comunale Mario Tiddia: verrà riammodernato grazie al milione di euro in arrivo dalla Regione.

Piscina e palasport

A Uta è stato concesso mezzo milione di euro per i lavori nella piscina comunale,. che sarà riqualificata dal punto di vista energico per abbattere le spese di gestione.

Il Comune di Elmas spenderà 1,6 milioni per la ristrutturazione del palasport: il contributo della Regione è importante e ammonta a 993.650 euro.

Santa Maria

Un milione di euro, il finanziamento massimo previsto dal bando regionale per la riqualificazione degli impianti sportivi comunali, è arrivato anche al Comune di Dolianova per la riqualificazione del complesso sportivo di Santa Maria che comprende un campo da calcio e una struttura geodetica per le partite di basket e volley.

«Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per questo finanziamento – dice il sindaco Ivan Piras – è un passo significativo verso il miglioramento della nostra infrastruttura sportiva a beneficio di tutte le fasce della popolazione, dai giovani agli adulti. Vogliamo offrire spazi sicuri e moderni dove poter praticare sport e attività all’aperto».

L’intervento non prevede cofinanziamenti aggiuntivi da parte del Comune, i costi saranno interamente coperti dalla Regione. Sarà completamente rifatto il campo da calcio, attualmente in terra battuta, con la posa di un nuovo manto in erba sintetica. Previsti inoltre un sistema innovativo di drenaggio, il risanamento completo degli spogliatoi e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione. Il nuovo campo da calcio potrà ospitare partite ufficiali della Fgci fino alla prima categoria. Non saranno invece demolite, come si pensava all’inizio, le tribune per il pubblico. Nelle prossime settimane, acquisite le autorizzazioni della Regione, sarà avviato l’iter per il bando di gara. L’obiettivo è mettere gli impianti a disposizione delle società per la prossima stagione sportiva.

