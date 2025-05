Pioggia di droni su Kiev. Trump contro Putin: è impazzito 

Mosca. Per la terza notte consecutiva una pioggia di missili e droni russi si è abbattuta sull’Ucraina. Attacchi che hanno indotto Donald Trump a protestare contro Vladimir Putin: «È impazzito». Ma il Cremlino ha spiegato quella del presidente americano come una «reazione emotiva», assicurando che i bombardamenti prendono di mira solo obiettivi militari come «ritorsione» ai massicci raid di droni ucraini. E intanto la Germania apre alla consegna di missili a lungo raggio a Kiev per colpire il territorio russo. Una decisione bollata come “pericolosa” dai russi.

Per quanto riguarda le trattative, Mosca mostra di non avere fretta, facendo sapere che è ancora «in corso» il lavoro per l’elaborazione di un memorandum con le proposte russe per una soluzione pacifica che comprenda un cessate il fuoco. Argomento trattato anche in un colloquio tra Putin e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, il cui Paese sembra intenzionato a continuare a svolgere il ruolo di mediatore, forse con un nuovo incontro a Istanbul dopo quello del 16 maggio. Chi dice di non volere aspettare è l’Unione europea, per la quale «Mosca non è interessata alla pace». «Stiamo lavorando a sanzioni che possano davvero paralizzare l’economia russa», ha sottolineato una portavoce di Bruxelles. Mentre Trump, alla domanda se pensi a introdurre nuove sanzioni, si è limitato a dire che ci sta «certamente» pensando. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato invece che anche la Germania, come già fatto lo scorso anno da Usa, Gran Bretagna e Francia, ha deciso di togliere limitazioni alla gittata degli armamenti che fornirà all’Ucraina. Kiev, quindi, potrà utilizzarle per «difendersi anche attaccando le posizioni militari in Russia», ha sottolineato il cancelliere. Merz non ha tuttavia detto esplicitamente se questo significa che Berlino fornirà i missili Taurus a lungo raggio alle forze ucraine. Una mossa che sarebbe «piuttosto pericolosa», ha reagito il portavoce di Putin. Gli ucraini hanno usato più volte gli americani Atacms e i britannici Storm Shadow per bombardare il territorio russo. L’Aeronautica militare di Kiev intanto ha detto che tra domenica e lunedì i russi sono tornati a bombardare l’Ucraina con nove missili da crociera e un record di 355 droni.

