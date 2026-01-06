Pioggia di caramelle e dolci dalla Torre, è arrivata la Befana 

Una pioggia di caramelle e cioccolati mentre dalla Torre di Mariano II lentamente si calava la Befana. Ieri, nonostante il freddo pungente e il cielo nuvoloso, la magia della vecchina armata di scopa si è rinnovata regalando emozioni e allegria a tantissimi bambini, ma anche ai più grandi.

Circa 400 persone hanno partecipato all’iniziativa “la Befana in piazza”, organizzata dalla Consulta giovani con il Rotaract, la collaborazione di Pro Loco e Comune, è stata possibile grazie soprattutto ai vigili del fuoco: è stato uno di loro che, con tecniche speleo-alpino-fluviali, si è calato dalla Torre nei panni della Befana. Grande festa quando poco dopo le 11 ha toccato terra, tutti i bambini le sono andati incontro per vedere da vicino quella vecchia dal naso lungo e dalla spiccata simpatia. Poi distribuzione di calze fra musica e balli. Ieri i ragazzi della Consulta hanno promosso anche una raccolta fondi per il 14enne di Solarussa, rimasto paralizzato dopo un tuffo a Torregrande.

I vigili del fuoco, invece, prima della tappa in piazza si sono presentati puntuali nel reparto di Pediatria del San Martino per regalare dolci, sorprese ma soprattutto un po’ di spensieratezza ai bambini ricoverati e anche a medici e a tutto il personale.

RIPRODUZIONE RISERVATA