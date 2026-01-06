VaiOnline
Piazza Roma.
07 gennaio 2026 alle 00:56

Pioggia di caramelle e dolci dalla Torre, è arrivata la Befana 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una pioggia di caramelle e cioccolati mentre dalla Torre di Mariano II lentamente si calava la Befana. Ieri, nonostante il freddo pungente e il cielo nuvoloso, la magia della vecchina armata di scopa si è rinnovata regalando emozioni e allegria a tantissimi bambini, ma anche ai più grandi.

Circa 400 persone hanno partecipato all’iniziativa “la Befana in piazza”, organizzata dalla Consulta giovani con il Rotaract, la collaborazione di Pro Loco e Comune, è stata possibile grazie soprattutto ai vigili del fuoco: è stato uno di loro che, con tecniche speleo-alpino-fluviali, si è calato dalla Torre nei panni della Befana. Grande festa quando poco dopo le 11 ha toccato terra, tutti i bambini le sono andati incontro per vedere da vicino quella vecchia dal naso lungo e dalla spiccata simpatia. Poi distribuzione di calze fra musica e balli. Ieri i ragazzi della Consulta hanno promosso anche una raccolta fondi per il 14enne di Solarussa, rimasto paralizzato dopo un tuffo a Torregrande.

I vigili del fuoco, invece, prima della tappa in piazza si sono presentati puntuali nel reparto di Pediatria del San Martino per regalare dolci, sorprese ma soprattutto un po’ di spensieratezza ai bambini ricoverati e anche a medici e a tutto il personale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  