Via Roma.
26 agosto 2025 alle 00:54

Pioggia di calcinacci, intervengono i vigili 

Momenti di paura in via Roma, all'altezza del numero civico 22, in seguito all'improvviso distaccamento di una vasta porzione di intonaco dal terzo piano di un edificio attiguo all'ingresso laterale della Stazione ferroviaria di piazza Matteotti. Una pioggia di calcinacci si è abbattuta sul marciapiede sottostante e lungo la strada, fortunatamente senza investire nessuno. In tanti, peraltro, hanno assistito alla scena. Grande spavento, ma nessun danno a persone o cose.

L'episodio si è verificato domenica sera in un punto solitamente molto trafficato e non ha avuto gravi conseguenze solo per caso. L'ex presidente della commissione Sicurezza del Comune di Cagliari, Marcello Polastri, ha presentato un esposto alla Protezione civile per sollecitare la messa in sicurezza dello stabile di pertinenza delle Ferrovie e ieri mattina (lunedì) i Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti con un'autoscala per raggiungere in quota il cornicione a bordo del cestello e rimuovere così le parti a rischio.

L'area sottostante è rimasta peraltro circoscritta da una selva di transenne a scopo precauzionale. L'auspicio è che la facciata possa essere quanto prima restaurata e messa del tutto in sicurezza onde evitare in futuro ulteriori, pericolosissimi, cedimenti. L'inquietante episodio di domenica, l'ultimo di una lunga serie, segue i ripetuti distaccamenti di cornicioni in via Garibaldi e riporta all'attenzione il tema della manutenzione degli edifici storici in centro, troppo spesso trascurati.

