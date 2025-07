Pioggia di calcinacci dai balconi pericolanti 

Nuovo intervento dei vigili del fuoco per il crollo di calcinacci da un edificio in via Lombardia. Le squadre arrivate sul posto hanno riscontrato la presenza di parti di cemento e intonaco cadute a terra dopo essersi staccate dai balconi del secondo e terzo piano. La palazzina è stata messa in sicurezza e sono state sistemate le transenne. Da qui l’ordinanza degli uffici comunali che impongono i lavori di messa in sicurezza. Poi dovrà essere redatta una relazione che dimostri l’eliminazione dei pericolo. Pena multe fino a 500 euro e denunce nel caso di danni.

