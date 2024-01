Pioggia di bonus per le famiglie sarde 

Tanti, forse come mai in passato: i bonus dedicati alle famiglie nel 2024 sono 21 e cercheranno di dare una mano a tutte quei nuclei che in questi mesi sono stati messi a dura prova dall’inflazione galoppante, il caro energia e l’impennata dei mutui.

Povertà e lavoro

Il perno del welfare sociale sarà l’Assegno d’inclusione, il sussidio per le famiglie bisognose che ha sostituito il Reddito di cittadinanza con l’intento di rafforzare le politiche di inserimento occupazionale. L’accesso richiede un Isee non superiore ai 9.360 euro annui e può raggiungere mensilmente un tetto di 780 euro se si usufruisce anche dell’integrazione per l'affitto.

Gli esclusi dall’Assegno (tutti gli adulti potenzialmente occupabili) potranno richiedere il Supporto formazione e lavoro, un'indennità di 350 euro al mese ai disoccupati che partecipano a corsi di formazione per l'inserimento nel mercato del lavoro.

Figli e utenze

Il ventaglio dei bonus a favore delle famiglie con figli comprende anche l'Assegno unico universale, contributo erogato senza soglie Isee e fino a 199,41 euro per chi ha figli minorenni.

Altro capitolo importante riguarda le bollette: quelle telefoniche potranno contare su sconti dedicati dalle singole compagnie ai redditi più bassi, mentre per tre mesi saranno prorogati gli sconti sulla bolletta della luce di nuclei con un Isee fino a 30mila euro per chi ha almeno 4 figli a carico. C’è poi il bonus sul gas che concede un risparmio del 15% della spesa annua, e quello idrico che dà 150 litri di acqua gratis al giorno ai cittadini con Isee fino a 20mila euro.

Non è finita, i cittadini con redditi bassi e minori di 3 anni e i pensionati over 70 anni possono richiedere la già nota social card da 40 euro al mese per la fare spesa.

Nella lista dei bonus non mancano neppure quelli per l’iscrizione agli asili: un contributo da un minimo di 1.500 a un massimo di 3.600 euro. Senza dimenticare la garanzia statale dell'80% sul mutuo per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36 anni con Isee fino a 40mila euro e famiglie con almeno 3 figli di età inferiore ai 21 anni e medesima soglia di reddito. Sempre sul fronte casa, gli affittuari in difficoltà possono richiedere l'accesso al Fondo per la morosità incolpevole, gestito dalle Regioni e dedicato alle famiglie con Isee fino a 7.086 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA