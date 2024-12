Pioggia di bombe israeliane sulla Siria 

Tel Aviv. Israele teme che la Siria si trasformi in un'ennesima minaccia e ha giocato d'anticipo. Con una maxi operazione aerea, denominata Fionda di Bashan , ha distrutto «l'80% delle capacità militari siriane», navi, aerei e missili. Con l'obiettivo, ha rivendicato il premier Benyamin Netanyahu, che «non finiscano nelle mani dei jihadisti», saliti al potere a Damasco dopo la fuga di Bashar al Assad.

Reazioni ostili

Un'operazione che al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha sostenuto l'avanzata dei ribelli dell'Hts fino a Damasco, appare una vera «aggressione» più che una manovra difensiva, che mette a rischio la stabilità della Siria. Posizione espressa sia al segretario generale della Nato, Mark Rutte, che in una telefonata con la premier italiana Giorgia Meloni, alla quale Erdogan ha ribadito come sia «imperativo che la Siria venga liberata dal terrorismo».

Gli Stati Uniti - ha fatto sapere il segretario di Stato uscente Antony Blinken - esigono un processo di transizione «inclusivo e trasparente», che dia assistenza umanitaria ai civili, distrugga le armi chimiche, e impedisca alla Siria di tornare a essere «una base del terrorismo» o «una minaccia per i suoi vicini». «Se il nuovo regime in Siria permetterà all'Iran di tornare a stabilirsi o il trasferimento di armi a Hezbollah, risponderemo con forza e faremo pagare un prezzo pesante», ha avvertito dal canto suo Netanyahu. «Siamo intenzionati a fare tutto il necessario per garantire la nostra sicurezza».

Terrore dal cielo

Una potenza di fuoco che da sabato ha schierato 350 caccia che hanno colpito «in tutta la Siria e distrutto 320 obiettivi strategici»: aerei, missili, navi militari, carri armati e siti di produzione di armamenti a Damasco, Homs, Tartus, Latakia e Palmira, ha confermato l'Idf. La Marina israeliana avrebbe inoltre distrutto gran parte della flotta militare che è stata di Assad, mentre secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani un numero imprecisato di soldati lealisti sarebbero morti nei raid aerei sulle basi militari in cui si erano rifugiati in attesa di poter fuggire. Secondo Netanyahu, l'operazione Fionda di Bashan (dal nome biblico della regione sudoccidentale della Siria) «è simile a ciò che fece la Royal Air Force britannica quando bombardò la Marina del regime di Vichy che collaborava con i nazisti, per impedire che finisse proprio nelle mani dei nazisti».

Estremismo

Stando però a un video verificato da fonti sul terreno, a Latakia, lasciata in fretta e furia dalle forze russe, sono già rispuntate le bandiere nere dell'Isis, mentre altri filmati provenienti da diverse città mostrano esecuzioni sommarie di esponenti dell'ex regime. Non è chiaro quindi quanto il nuovo governo di Damasco - che tenta di accreditarsi come tollerante e affidabile - riesca a controllare il Paese e le varie milizie che hanno contribuito alla caduta di Assad.

Il processo

Nel mentre scoppia il caso tra lo Stato di Israele contro Benyamin Netanyahu: per la prima volta un premier in carica si è seduto ieri al banco degli imputati per testimoniare in un processo, con numerosi capi d'imputazione, e rispondere ad accuse gravi che vanno dalla frode alla corruzione. Il primo ministro ha parlato per cinque ore difilato. Secondo round oggi dal primo pomeriggio fino a sera, e così via per tre giorni a settimana almeno per i prossimi 15 giorni.

Nel più grave dei tre casi a suo carico, il primo ministro è accusato di corruzione, frode e abuso di fiducia perché avrebbe firmato un provvedimento favorevole al magnate dei media Shaul Elovitch, azionista di controllo di Bezeq, la più grande compagnia di telecomunicazioni israeliana, in cambio di una copertura positiva su Walla News, sito web di proprietà di Elovitch nel 2012.

