Pioggia di accuse sull’ex assessore 

Ancora nessuna nomina ma volano gli stracci. A oltre dieci giorni dalle dimissioni dell’assessore alle politiche sociali Roberto Gibillini ancora non è stato ufficializzato il nome del suo sostituto, ma nel frattempo all’interno del gruppo “Ora x Carbonia” lo scontro si fa cruento. È proprio la lista che aveva indicato l’ex assessore a muovere contro di lui feroci critiche.

Critiche a accuse

In una nota del direttivo della formazione cittadina di chiara ispirazione Udc, si è voluto fare chiarezza sul perché della scelta di sfiduciarlo: «Si è dimesso anche e soprattutto perché il gruppo ha valutato insoddisfacente il suo lavoro. Si è preso atto di una sorta di manifesta incapacità politica delle dinamiche attuate dallo stesso per andare incontro alle esigenze dei cittadini». Gli esponenti di “Ora x Carbonia” sono andati oltre definendo il lavoro sin qui svolto: «un’azione politica non all'altezza della situazione, non in linea con le aspettative ed esigenze della città». Dopo aver riconosciuto che i risultati ottenuti da Gibillini sino ad oggi son stati merito dei dirigenti e degli uffici e non suoi, arriva la stoccata forse più pungente: «Nonostante da diversi mesi si fosse chiesto un passo indietro per porre rimedio alle criticità, l’assessore rimandava nel tempo la decisione. Si può capire il dispiacere nel dimettersi dall'incarico, qualsiasi sia la sua motivazione; che sia di affetto, oppure di visibilità, o di poltrona o per soldi o qualsiasi altra cosa, ma il bene della città viene prima di tutto». In conclusione la nota difende l’operato del gruppo: «Non si capiscono e non si possono accettare le accuse mosse verso il nostro gruppo, che gli ha permesso di ricoprire quell'incarico, anche quando in tanti eccepivano sul suo nome. Non ci lasciamo intimidire dalle accuse infondate e strumentali».

L’ex assessore

L’ex assessore, anche davanti a simili affermazioni, preferisce non esprimersi: «Quello che dovevo dire l’ho già detto. Non ho niente da aggiungere». Nel frattempo rimane da capire come mai ad oggi non sia stato ancora nominato il sostituto. Rimane in sospeso, inoltre, anche la vicenda che riguarda il gruppo consiliare “Uniti per rinascere” che da tempo chiede la sostituzione di Piero Porcu.

