Pioggia dal tetto e casi di scabbia nella biblioteca Dante Alighieri 

Teloni di plastica stesi sopra gli scaffali, secchi sopra per raccogliere l’acqua piovana e una parte della sala lettura transennata. Da settimane la Biblioteca Dante Alighieri, in via Trentino, convive con infiltrazioni dal soffitto che hanno trasformato uno dei principali spazi di studio cittadino in un percorso a ostacoli per lettori e studenti. Una situazione di disagio che ieri si è aggravata con la comparsa di un cartello affisso dalla Asl, che segnala un recente caso di scabbia in uno o più soggetti che avrebbero avuto contatti con le persone che frequentano la biblioteca. L’avviso invita alla massima attenzione e al rispetto delle indicazioni sanitarie, senza tuttavia parlare di chiusura della struttura.

«Così è messo a rischio l’intero patrimonio librario», sottolinea Bianca Pili dell’associazione Agorà «E proprio nei mesi più importanti per chi frequenta la biblioteca non si è ancora intervenuti in modo risolutivo».La preoccupazione riguarda anche l’aspetto igienico-sanitario. «Tutti gli studenti e le studentesse con cui ho parlato sono preoccupati anche per la situazione scabbia. La Dante è frequentata da un bacino molto ampio, che coinvolge diversi poli universitari», aggiunge, «A inizio febbraio porteremo formalmente la questione all’attenzione dell’ateneo».

