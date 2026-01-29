VaiOnline
Via Trentino.
30 gennaio 2026 alle 00:31

Pioggia dal tetto e casi di scabbia nella biblioteca Dante Alighieri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Teloni di plastica stesi sopra gli scaffali, secchi sopra per raccogliere l’acqua piovana e una parte della sala lettura transennata. Da settimane la Biblioteca Dante Alighieri, in via Trentino, convive con infiltrazioni dal soffitto che hanno trasformato uno dei principali spazi di studio cittadino in un percorso a ostacoli per lettori e studenti. Una situazione di disagio che ieri si è aggravata con la comparsa di un cartello affisso dalla Asl, che segnala un recente caso di scabbia in uno o più soggetti che avrebbero avuto contatti con le persone che frequentano la biblioteca. L’avviso invita alla massima attenzione e al rispetto delle indicazioni sanitarie, senza tuttavia parlare di chiusura della struttura.

«Così è messo a rischio l’intero patrimonio librario», sottolinea Bianca Pili dell’associazione Agorà «E proprio nei mesi più importanti per chi frequenta la biblioteca non si è ancora intervenuti in modo risolutivo».La preoccupazione riguarda anche l’aspetto igienico-sanitario. «Tutti gli studenti e le studentesse con cui ho parlato sono preoccupati anche per la situazione scabbia. La Dante è frequentata da un bacino molto ampio, che coinvolge diversi poli universitari», aggiunge, «A inizio febbraio porteremo formalmente la questione all’attenzione dell’ateneo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra all’ultimo metro, oggi si chiude

Ieri otto ore per un articolo, poi l’accordo su sanità e scuola e l’aula si sblocca 
Roberto Murgia
Carloforte

La Blue Ocean A in salvo dopo una notte di paura

Il cargo in difficoltà nelle acque dell’isola di San Pietro arriverà stamattina al porto di Cagliari 
Stefania Piredda
Il racconto.

Ultimo giorno di lavoro al cardiopalma

Stefano Garau
Il caso

San Donato laboratorio multietnico

Nell’istituto l’80% dei bambini stranieri. La preside: «Servono mediatori culturali» 
Emanuele Floris
L’intervista

Lotta ai linfomi, in prima linea c’è una sarda

Lia Palomba lavora a New York, in uno dei migliori centri oncologici al mondo. Ora debutta su “The Lancet” 
Marco Noce
Tensioni

Vannacci scalpita, la Lega si agita

Lite fra Fontana (Lombardia) e il generale su “Futuro nazionale”, Salvini minimizza 