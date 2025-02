A Genna Silana, Urzulei, in due giorni sono caduti quasi 200 millimetri di pioggia, nella diga del Cuga, a Uri, appena 3. La pioggia è caduta a macchia di leopardo in Sardegna, “premiando” Baronia e Ogliastra, assetate sino a poche settimane fa, ma tagliando fuori il Sassarese e La Nurra dove, non a caso, resta l’allarme siccità.

