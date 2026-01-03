Piogge torrenziali, il Comune delibera lo stato di calamità 

Il muro di contenimento lungo via Vittorio Emanuele si è sbriciolato sotto il peso della pioggia torrenziale. Una grossa parte della massicciata che costituisce il blocco armato sotto la pavimentazione stradale è crollata e i tecnici, al termine del sopralluogo disposto nei giorni successivi al temporale dello scorso 15 dicembre, hanno identificato il tratto come fonte di pericolo. Un ampio volume di pietre è scivolato sul terreno adiacente e lo stesso è successo a valle di via Deffenu. Sulla relazione che la polizia locale ha presentato all’ufficio tecnico emergono tutti i danni conseguenti all’evento meteorologico straordinario di poche settimane fa. Oltre ai cedimenti dei muri di contenimento, gli agenti e il personale dell’ufficio tecnico hanno accertato criticità anche alla viabilità rurale, soprattutto nelle campagne di Bau Muggeris, nella zona della diga.

Alla luce dei fenomeni rilevati sul territorio, la Giunta di Alessio Seoni ha dichiarato lo stato di calamità naturale, procedura utile per richiedere la concessione di aiuti economici alla Regione. «Riteniamo indispensabile il riconoscimento di zona colpita da calamità naturale di eccezionale gravità per fronteggiare le conseguenze e gli ingenti danni», sostengono dall’Esecutivo che precisa come sia ancora in corso la ricognizione dei danni a seguito della quale verrà completata la relazione dettagliata degli stessi. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA