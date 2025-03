Piogge scarse, le borgate soffrono la sete 

Molti pozzi sono rimasti a secco, le rade piogge delle ultime settimane non sono servite a molto. Gabriele William Martini abita a “Cuil’e lepiri”, sui tornanti della vecchia Orientale. «Ho due pozzi. Uno è ancora a secco dopo il gran caldo dell’ultima estate. Se non arriveranno piogge davvero abbondanti, i Comuni di Sinnai e Maracalagonis dovranno garantirci anche questa estate l’acqua con le autobotti. Com’è successo a luglio e agosto scorsi». Intanto, aggiunge, «ci siamo fermati con la protesta. Ricordo che siamo stati dal prefetto e alla Regione. È arrivato un milione per lo studio del progetto della nuova condotta lungo la vecchia Orientale: qualcosa si muove. Adesso attendiamo i fatti».

Il servizio alle famiglie

Quel milione di euro servirà solo per progettare l’opera, un mega intervento con la condotta principale e le diramazioni per il villaggio. L’acqua dovrebbe arrivare dal potabilizzatore di Simbiritzi, alimentando la borgate di San Gaetano e La Maddalena (Comune di Quartucciu), Villaggio delle Rose, dei Gigli e di Monte Nieddu (Maracalagonis), Villaggio delle Mimose, San Paolo, S’Incantu e San Gregorio (Sinnai). Tremila abitanti. «Un tempo», spiega Gabriele William Martini, «qui si trascorrevano solo le vacanze. Poi i villaggi sono diventate residenze».

La convenzione

Quartucciu, Sinnai e Maracalagonis, che hanno sempre appoggiato la protesta dei “frazionisti”, si muovono assieme. «Il problema acqua va risolto: è assolutamente prioritario», dicono i sindaci Barbara Pusceddu, Francesca Fadda e Pietro Pisu. «Stiamo forzando i tempi: abbiamo già mobilitato anche i nostri tecnici». Il Comune di Sinnai ha già approvato la convenzione per lo studio del progetto da un milione. Maracalagonis lo farà la prossima settimana, Quartucciu a inizio aprile.

L’impegno

«Intanto», dice la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, «attendiamo di sapere se l’acqua verrà attinta dal potabilizzatore di Simbiritzi (come sembra probabile) o da Corongiu. In base a questo verrà studiato il progetto e sollecitati i finanziamenti per realizzare l’opera che appare assai complessa per le caratteristiche del sito. Occorreranno sicuramente parecchi milioni». Interviene la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda: «Siamo assolutamente con la gente dei villaggi, l’acqua è un bene primario, bisogna fare in fretta». Pietro Pisu la pensa allo stesso modo: «Il nostro obiettivo è quello di assicurare l’acqua potabile nei villaggi di San Gaetano e La Maddalena. Siamo a pochi chilometri da Quartucciu: le nostre attenzioni sono rivolte anche alla zona di S’Aparassiu, ma qui l’acqua dovrebbe arrivare attraverso una condotta del Comune di Quartu».

