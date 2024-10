Piogge in tutto il Nord A Torino esonda il Po 

Toscana nuovamente colpita dal maltempo a neppure un mese di distanza dai nubifragi che lo scorso 23 settembre fecero anche due vittime, un bimbo di 5 mesi e la sua nonna, in vacanza nel Pisano, travolti dalle acque del torrente Sterza. Il governatore Eugenio Giani ha firmato la dichiarazione di calamità regionale per sei province. Problemi per il maltempo anche in Emilia-Romagna e in Veneto.

Il Po, le piogge abbondanti, è esondato a Torino allagando parte del lungo fiume dei Murazzi. Ieri pomeriggio il bilancio dei vigili del fuoco era di oltre 350 interventi tra Toscana, Liguria ed Emilia Romagna. In provincia di Livorno il fiume Cornia ha rotto gli argini in sei punti, un uomo a Cafaggio si è salvato dalla furia dell’acqua aggrappandosi ai cartelli stradali. Allerta rossa in Emilia Romagna: oggi scuole chiuse a Ravenna e in altri comuni della zona, ordine di evacuazione delle case vicino a corsi d’acqua nel Bolognese.

