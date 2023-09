«Piogge e danni, si intervenga subito» 

La stagione delle piogge si avvicina e l’obiettivo è non rivivere l’incubo allagamenti con conseguenti danni a case e negozi e le successive proteste. Per questo il gruppo di opposizione consiliare “Insieme per Terralba” ha presentato un'interpellanza all'assessore ai Lavori pubblici per sollecitare l'intervento dell'Amministrazione per prevenire i disagi.

«Quale prevenzione?»

«Chiediamo di conoscere quali misure poste in essere per la prevenzione dei fenomeni di allagamento, che sempre più spesso interessano alcune zone del centro abitato – si legge nell’interpellanza a firma di Alessandro Murtas, Maria Cristina Manca, Gabriele Espis, Sebastiana Floris e Luca Marongiu – Ma anche lo stato di funzionamento del sistema drenante e fognario cittadino e se sussistano delle criticità che possano impattare il deflusso delle acque meteoriche che, anche 11 mesi fa, hanno causato parecchi danni alle abitazioni e alle attività commerciali».

La pulizia

Non solo, la minoranza pone l’accento anche sulla pulizia delle caditoie stradali. «Vorremo sapere le vie dove è già stata eseguita e il periodo, le vie e le zone dove si intende effettuare l’intervento prossimamente e le zone dove non si ritiene di intervenire, esplicitando le motivazioni».

Il Comune

«La pulizia delle caditoie è già iniziata e viene fatta manualmente dai dipendenti comunali e con l’ausilio di un autospurgo – replica Andrea Grussu, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici - Ovviamente l’ufficio tecnico dà la priorità alle zone più basse, che sono quelle più a rischio; poi verranno pulite le aree più sicure sino a coprire tutto il paese, comprese le borgate. Ovviamente gli operai comunali ogni giorno redigono una “giornaliera” che consegnano all’ufficio tecnico, per avere riscontro delle zone interessate alla pulizia».

Ma Grussu non risparmia anche una polemica: «Rispetto agli anni passati, quando c’erano altri amministratori, abbiamo anticipato la pulizia delle caditoie proprio perché sappiamo che è di fondamentale importanza. Non dobbiamo però dimenticare che per via delle elevate temperature ci troviamo a dover combattere su due fronti: con il poco personale a disposizione stiamo ancora facendo le pulizie per la prevenzione degli incendi e abbiamo già iniziato quelle delle caditoie».

