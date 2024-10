Piogge d’ottobre soltanto sulle coste: i bacini restano vuoti 

Il regalo l’ha fatto, Giove. Peccato, però, che abbia sbagliato l’indirizzo per la consegna. Così, delle abbondanti piogge dei giorni scorsi, solo qualche litro è finito negli invasi: l’acqua è sì caduta sulle colture e sulla terra riarsa, ma l’ha fatto nelle zone costiere, cioè dove non ci sono sistemi per la raccolta dell’acqua, e i dati ufficiali del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche della Regione sono una sentenza di condanna: ieri le scorte d’acqua erano inferiori di 17 milioni di metri cubi (17 miliardi di litri) rispetto al 30 settembre, cioè prima che piovesse. E solo le lacrime di chi vive nel Nuorese finiscono nella diga Maccheronis, ridotta ormai al 5 per cento della sua capienza, anche se la Regione ha un progetto per quell’invaso (è descritto nell’articolo qui sotto).

I dati ufficiali

Il sistema delle riserve idriche contabilizza 728 milioni di metri cubi disponibili nell’intero sistema sardo, dopo le piogge. Ma solo tre settimane fa, i metri cubi stoccati erano 745 milioni. Insomma: se guardi a lungo un bacino, quasi vedi che il livello si abbassa pian piano. E lo fa, anzi: l’ha appena fatto. Mentre per oggi sono annunciate le prime restrizioni nel nordovest dell’Isola, Antonio Piu, assessore regionale ai Lavori pubblici, allarga le braccia: «È la siccità peggiore negli ultimi vent’anni: abbiamo in tutto 563 milioni di metri cubi, cioè i bacini al 38% della capienza». L’anno scorso, aggiunge l’assessore, sono stati erogati 672 milioni di metri cubi: «Se le precipitazioni non aumentano durante l’inverno, rischiamo di dover chiudere i rubinetti per l’uso irriguo». Significa uccidere le campagne, a partire da Baronia e Ogliastra. Esiste un progetto per mitigare l’emergenza, ma lo stesso Piu sa bene che i tempi tecnici non consentiranno di raddrizzare la situazione subito.

Livello di guardia

Certo, la Regione ha portato a casa un’estate assai complicata per quanto riguarda l’attività per garantire l’acqua in tutte le case e le strutture ricettive della Sardegna, senza interruzioni. Però, negli uffici dei Lavori pubblici sanno benissimo che il quarto inverno idrologico magro di precipitazioni consecutivo, è l’ultimo che ci possiamo permettere: tra dicembre e marzo deve piovere, perché il sistema idrico sardo è allo stremo.

Il confronto

Il report curato dall’Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna riporta cifre impietose. Il raffronto fra il 30 settembre (tre settimane fa) e la stessa data del 2023 fa paura: nel sistema idrico del Sulcis Iglesiente c’erano 36,73 milioni di metri cubi d’acqua un anno fa, ora sono poco meno di 18 (pari al 23,5%). Nella zona alimentata dal Tirso un anno fa erano stoccati quasi 404 milioni di metri cubi, ora sono 321 (62,84% della capacità). Migliora invece il sistema Coghinas-Mannu-Temo: contava un anno fa su 108 milioni di metri cubi, ora sono 146. Disastro nel Liscia (prima 77,43, ora 56,72) e nel sistema Posada-Cedrino: 17,36 milioni nel 2023, 6,30 oggi. Il sistema Sudorientale si è ridotto in un anno da 19,66 a 11,73 e quello del Flumendosa-Campidano-Cixerri terrorizza: 337 milioni di metri cubi dodici mesi fa, 185,76 oggi, che è pieno per poco più di un terzo. Il dato generale che riguarda l’intera Isola testimonia mille (per i precisini, 999,95) milioni di metri cubi stoccati nel sistema idrico regionale il 30 settembre del 2023, pari al 54,82% della capacità d’invaso dell’intera regione. Il 30 settembre del ’24 quei milioni di metri cubi erano scesi a 745,53: significa che il sistema sardo era pieno al 40,87%. E ora è pure peggio.

Gli investimenti

La Regione continua a investire per interconnettere i bacini e migliorare la raccolta, ma certo il cambiamento del clima - con la crisi di precipitazioni cui assistiamo da ben quattro inverni - rischia di gettarci in ginocchio. Se poi ci si mette pure Giove, che ultimamente ha qualche problema di mira per quanto riguarda i nuvoloni neri, il disastro è servito.

