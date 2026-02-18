VaiOnline
Champions League.
19 febbraio 2026 alle 00:46

Pio non basta, l’Inter “gelata” a Bodo 

Pali, errori e infortuni: i norvegesi segnano tre volte e “vedono” gli ottavi di finale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bodo/Glimt 3

Inter 1

Bodo/Glimt (4-3-3) : Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen (44' st Aleesami), Bjorkan, Evjen, Berg, Fet (44' st Maat- ta), Blomberg (33' st Auklend), Hogh (33' st Helmersen), Hauge. In panchina Faye Lund, Sjong, Nielsen, Saltnes, Klynge, Riisnaes, Bassi, Mikkelsen. All. Knutsen.

Inter (3-5-2) : Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Darmian (31' st Luis Henrique), Sucic, Barella (44' st Diouf), Mkhitaryan (31' st Zielinski), Carlos Augusto, Lautaro (16' st Thuram), Esposito (31' st Bonny). In panchina Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Bovo. All. Chivu.

Arbitro : Siebert (Ger).

Reti : nel pt 20' Fet, 30' Esposito; nel st 16' Hauge, 64' Hogh.

Bodo. L'Inter crolla sotto i colpi di uno scatenato Bodo/Glimt e vede complicarsi in maniera importante la corsa verso gli ottavi di finale di Champions League. Nel gelo norvegese, gli uomini di Chivu, complici anche le diverse riserve, faticano e non solo per il campo sintetico (rovinato dopo le nevicate dei giorni scorsi), ma anche perché la squadra di Knutsen è letale nell'approfittare delle distrazioni della difesa nerazzurra. Dopo il vantaggio firmato Fet, l'Inter si riporta in partita subito con Esposito, crea diversi pericoli (colpendo due pali) cadendo però nella ripresa con due gol in tre minuti firmati Hauge e Hogh che consegnano la gara al Bodo. Un 3-1 tanto evidente quanto inatteso, ma che lascia però aperte speranze di rimonta tra una settimana a San Siro.

La partita

La prime occasioni nel freddo sono per l'Inter, con Lautaro e Mkhitaryan. A poco a poco però il Bodo cresce e a sorpresa sblocca il risultato: un colpo di tacco di Hogh libera Fet che a tu per tu con Sommer porta avanti i norvegesi. La reazione interista è immediata, su un cross di Carlos Augusto vanno tutti a vuoto e il pallone arriva a Darmian, il cui destro di prima intenzione sbatte però contro il palo. Poco Barella salta l'uomo ma calcia debolmente. Ci pensa il solito Pio Esposito a pareggiare con un destro potente (dopo un tocco di mano non punito). L'Inter continua a spingere invano. La ripresa si apre ancora con i nerazzurri in spinta offensiva, Lautaro devia ma il palo salva ancora il Bodo. I norvegesi ci credono, anche aiutati da qualche errore di troppo dell'Inter. L'ex Milan Hauge li riporta avanti e, dopo l’infortunio di Lautaro, un inserimento di Fet porta alla doppietta di Hogh, che insacca. L'Inter prova l'arrembaggio ma non basta: servirà una gran rimonta per centrare gli ottavi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 