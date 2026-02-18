Pio non basta, l’Inter “gelata” a Bodo 

Bodo/Glimt 3

Inter 1

Bodo/Glimt (4-3-3) : Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen (44' st Aleesami), Bjorkan, Evjen, Berg, Fet (44' st Maat- ta), Blomberg (33' st Auklend), Hogh (33' st Helmersen), Hauge. In panchina Faye Lund, Sjong, Nielsen, Saltnes, Klynge, Riisnaes, Bassi, Mikkelsen. All. Knutsen.

Inter (3-5-2) : Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Darmian (31' st Luis Henrique), Sucic, Barella (44' st Diouf), Mkhitaryan (31' st Zielinski), Carlos Augusto, Lautaro (16' st Thuram), Esposito (31' st Bonny). In panchina Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Bovo. All. Chivu.

Arbitro : Siebert (Ger).

Reti : nel pt 20' Fet, 30' Esposito; nel st 16' Hauge, 64' Hogh.

Bodo. L'Inter crolla sotto i colpi di uno scatenato Bodo/Glimt e vede complicarsi in maniera importante la corsa verso gli ottavi di finale di Champions League. Nel gelo norvegese, gli uomini di Chivu, complici anche le diverse riserve, faticano e non solo per il campo sintetico (rovinato dopo le nevicate dei giorni scorsi), ma anche perché la squadra di Knutsen è letale nell'approfittare delle distrazioni della difesa nerazzurra. Dopo il vantaggio firmato Fet, l'Inter si riporta in partita subito con Esposito, crea diversi pericoli (colpendo due pali) cadendo però nella ripresa con due gol in tre minuti firmati Hauge e Hogh che consegnano la gara al Bodo. Un 3-1 tanto evidente quanto inatteso, ma che lascia però aperte speranze di rimonta tra una settimana a San Siro.

La partita

La prime occasioni nel freddo sono per l'Inter, con Lautaro e Mkhitaryan. A poco a poco però il Bodo cresce e a sorpresa sblocca il risultato: un colpo di tacco di Hogh libera Fet che a tu per tu con Sommer porta avanti i norvegesi. La reazione interista è immediata, su un cross di Carlos Augusto vanno tutti a vuoto e il pallone arriva a Darmian, il cui destro di prima intenzione sbatte però contro il palo. Poco Barella salta l'uomo ma calcia debolmente. Ci pensa il solito Pio Esposito a pareggiare con un destro potente (dopo un tocco di mano non punito). L'Inter continua a spingere invano. La ripresa si apre ancora con i nerazzurri in spinta offensiva, Lautaro devia ma il palo salva ancora il Bodo. I norvegesi ci credono, anche aiutati da qualche errore di troppo dell'Inter. L'ex Milan Hauge li riporta avanti e, dopo l’infortunio di Lautaro, un inserimento di Fet porta alla doppietta di Hogh, che insacca. L'Inter prova l'arrembaggio ma non basta: servirà una gran rimonta per centrare gli ottavi.

