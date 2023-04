Pio e Amedeo il 25 novembre a Cagliari 

Ironia? Tantissima (e dissacrante). Divertimento? Assicurato. Il duo comico pugliese Pio e Amedeo sarà all'Opera Music Forum della Fiera di Cagliari il 25 novembre in occasione del nuovo spettacolo “Felicissimo Show” che esordirà il 28 settembre al Teatro Orfeo di Taranto.

L’evento, organizzato da Produzioni Artistiche Vadilonga e dalla R&G Music in collaborazione con l’Opera Music Forum, si prospetta esilarante e in grado di coinvolgere un super pubblico che, dopo la seconda edizione di “Felicissima Sera” terminato ieri su Canale 5 con ascolti da record per la rete e la prima serata, non attende altro che godere dal vivo delle loro battute pungenti. Siete pronti a ridere?

Dagli esordi su Telefoggia con “Occhio di bue” sino a Le Iene e a programmi da loro ideati quali “Emigratis”, senza dimenticare videoclip di brani celebri come “Senza Pagare” di Jax e Fedez e l’approdo sul grande schermo, come la pellicola dello scorso anno “Belli ciao” diretta da Gennaro Nunziante, Pio D’Antini e Amedeo Grieco, sono entrati nelle case degli italiani ritagliandosi il proprio spazio, affrontando con brio anche critiche e polemiche talvolta aspre.

I biglietti sono già disponibili nel circuito Ticketone. E allora l’Isola è pronta a farsi sorprendere dall’intelligente allegria di questi due artisti, come ricordava saggiamente lo scrittore tedesco Jean Paul, è in grado di aprire persino gli animi più introversi. ( m. l. )

