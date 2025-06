Pinuccio e la “casa del Cagliari” 

Un piccolo grande sogno che si realizza: vedere uno dei suoi tanti disegni prendere forma e diventare la “casa del Cagliari”, un simbolo della squadra del cuore realizzata insieme agli educatori del centro don Orione di Selargius. Una mattina di emozioni per Giuseppe Sanna, per tutti Pinuccio, ospite storico del centro diurno che ieri ha festeggiato commosso l’inaugurazione della sua piccola opera insieme a vecchie glorie rossoblù - Emiliano Melis e Gigi Piras - e al figlio di Gigi Riva, Nicola.

L’emozione

Un amore, quello per il Cagliari, che lo accompagna da sempre. «Non mi perdo neanche una partita», racconta il 76enne mentre festeggia con la maglietta rossoblù nuova di zecca e il pallone regalati dagli ospiti presenti ieri: Piras e Melis che quei colori li hanno indossati in campo, e Nicola Riva che non è voluto mancare all’iniziativa. «È un piacere essere qui per festeggiare un tifoso speciale», dicono.

Il progetto è partito alcuni anni fa, inserito all’interno del programma educativo messo in campo da un’équipe di professionisti. Jessica Pisanu, Annalisa Tarocco, Marta Malgarise, Silvia Salis, educatrici e psicologhe della struttura di piazza don Orione guidata da Alessandro Pusceddu. La casa del Cagliari firmata da Pinuccio si aggiunge alla sua collezione da progettista-artista che vede già esposta nel centro una piccola statua di Gigi Riva. «L’obiettivo è dare valore alle idee dei nostri utenti, ciascuno ha potenzialità e caratteristiche che possono essere valorizzate», spiegano, «Pinuccio è molto bravo a disegnare, un talento. E questa inaugurazione di oggi è la realizzazione di un sogno che meritava di essere celebrata in grande, anche perché aprire la nostra realtà all’esterno è un passo importante nel percorso di integrazione e inclusione».

Il sogno

Un disegno, poi la riproduzione tridimensionale, e infine l’opera finale con i colori del Cagliari. La squadra del cuore che un tempo Pinuccio andava a vedere nel vecchio Sant’Elia, col sogno di poter tornare allo stadio e vedere dal vivo il Cagliari di oggi. Nel frattempo si accontenta di vedere le partite in tv. «L’indomani commentiamo i risultati», racconta il responsabile del centro, «è sempre aggiornato su tutto, tanto che è stato lui a dirmi quale fosse il nuovo allenatore della squadra, aggiornamenti che ogni giorno legge sull’Unione Sarda».

