Pinuccio Carta rinuncia, arriva Marina Corrias 

A un mese e dieci giorni dalla sua nomina senza che mai ci sia stato l'insediamento ufficiale, salta il nuovo commissario liquidatore del consorzio della pubblica lettura Sebastiano Satta.

Il dirigente scolastico e giudice onorario nel tribunale di Nuoro, Giuseppe Carta, nominato il 7 agosto dalla Giunta Regionale al posto di Claudia Camarda, che aveva lavorato in regime di prorogatio dal 5 luglio, ha rinunciato alla nomina ufficialmente per motivi lavorativi, ma di fatto perché non è mai arrivata l’autorizzazione del Csm. Ieri la delibera di sostituzione sul sito della Regione non era linkabile e leggibile, ma al posto di Carta c’è già il nome: è quello di Marina Corrias, 67 anni, ex direttore Arpas di Nuoro, Oristano e Ogliastra. Oggi potrebbe arrivare l’ufficialità. A lei il compito di concludere l’iter di trasformazione del Consorzio in Fondazione. Un processo che si è arenato. Tra fondi contesi (l’ex commissaria Camarda aveva chiesto un parere per legittimare la pretesa economica verso il Comune e la Provincia) e cambi di commissari l’iter è fortemente in ritardo: il commissario liquidatore regionale e nell’ultimo anno ha visto alternarsi Ignazio Porcu, poi Claudia Camarda, quindi Giuseppe “Pinuccio” Carta, e ora la Corrias.

