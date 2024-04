Pintus è il migliore nella prova di 4,5 km 

La Chia Swim ha aperto le danze ma il bello deve ancora venire. Con le tre distanze della gara di nuoto in acque libere (con la scenografica partenza dalla spiaggia di Su Giudeu) è cominciata la Chia Spot Week che, tra domani e domenica proporrà gli ormai classici appuntamenti con il triathlon su distanza media e soprattutto la mezza maratona.

Ieri la Sardegna ha piantato la prima bandierina grazie al successo di Luigi Pintus nella 5 km (in realtà 4,5), la distanza più lunga nella quale soltanto 6 coraggiosi si sono cimentati. Il cagliaritano ha concluso in 1.11’49”, precedendo Roberto Lostia di quasi 4’ e Alice Faccini, prima delle donne in 1’19’34”. Con il mare più quieto rispetto ai giorni precedenti, nella 3 km, Massimo Busetto in 45’55” è stato il migliore tra i 22 al traguardo. Sul podio a Antonio Vitiello, a circa 4’, e Michele Serra a poco più di 5. Al 15° posto assoluto, la prima donna, Miriam Lo Vecchio, in 1.08’38”.

La gara più affollata è stata quella breve (1500 metri) con 56 atleti classificati. L’ha dominata il belga Tim Peeters in 22’43”, rifilando quasi 2’ a Davi Jlek e 2’01” a Raffaele Torrente e Simone Lecis, rispettivamente terzo e quarto. Prima donna, la sassarese Marcella Laddomata in 28’01”, 39” più veloce di Luisa Senes. Domani il triathlon (Chia Tri), anche questo su tre distanze: medio, olimpico e sprint. ( c.a.m. )

