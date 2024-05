Pintori campione, seddone argento 

La Sardegna continua a produrre talenti a getto continuo con i quali scalare il podio tricolore delle categorie giovanili e assolute. Nelle finali dei Campionati italiani Under 17, conclusi ieri a Roma, sono arrivate tre medaglie di tre colori diversi. A brillare di più è l’oro che penzola dal collo di Giovanni Pintori, categoria 67 kg. Il 17enne della Pesistica Nuorese (2ª tra le società maschili) domina i due esercizi con 102 kg nello strappo e 129 nello slancio, e il totale (231). Per il sodalizio di Nuoro c’è anche l’argento di Elia Seddone nei 49 kg, con 138 kg totale (63 più 75). Infine, terzo posto nei 45 kg femminili per Giulia Zola (Monte Ortobene) con 115 kg (55 più 60). ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA