Pintor guida l’ospedale Gaslini 

Nuorese, avvocato e direttore amministrativo dell’ospedale Gaslini di Genova. Giuseppe Pintor, 60 anni, è una delle Rondini d’oro premiate. «Prima di lavorare per la sanità pubblica ho operato in più campi - dice -. Seppur abilitato, non ho praticato come avvocato; ho avuto il primo approccio con il settore pubblico dopo vari concorsi che sono poi andati sviluppandosi sino alla sanità nel 2001». Pintor è stato direttore della sede Inail di Cagliari, capo di Gabinetto dell’ex assessore regionale Luigi Arru, direttore generale dell’Aou di Sassari. In Ats ha diretto il Dipartimento di affari generali e comunicazione. Nel 2019 lascia l’ambito sanitario. «Non ero d’accordo sulla controriforma sanitaria - afferma -. Ciò che mi ha convinto a riprendere è stato l’affidamento in campo pediatrico, così il primo marzo di quest’anno mi ritrovo a ricoprire con orgoglio l’incarico di direttore amministrativo del Gaslini». È stato nominato dal direttore generale del più grande ospedale pediatrico d’Italia, Renato Botti, e accolto dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti come figura di rilievo e di grande esperienza. «Tutti noi dobbiamo preservare e valorizzare la sanità pubblica, bisogna investire nella formazione di persone di competenza e qualità che ne garantiscano lo sviluppo», conclude. (g. pit.)

