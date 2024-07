Pintor direttore generale dell’Ares 

L’avvocato Giuseppe Pintor è il nuovo direttore generale di Ares, l’Azienda regionale della Salute. È stato nominato ieri durante la seduta di Giunta. Nato a Nuoro 61 anni fa, Pintor era da febbraio 2023 direttore amministrativo dell’IRCCS Istituto Gaslini di Genova.

Precedentemente è stato direttore territoriale Inail a Cagliari, e ha ricoperto numerosi ruoli e incarichi nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza di Ats Sardegna nel 2018-2019; nel 2017-2018 direttore dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Sassari. Nell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, tra il 2008 e il 2010 ha svolto il ruolo di direttore amministrativo e, tra il 2014 e il 2016 di Commissario straordinario; nel 2014 è stato capo di gabinetto dell’assessorato regionale alla Sanità con Luigi Arru (Giunta Pigliaru, e proprio l’ex presidente è stato uno dei primi sui social a fargli gli auguri).

Il percorso

È il primo importante passo che l’esecutivo Todde fa verso la sua “riforma” della Sanità. Nel disegno di legge – la bozza sta circolando informalmente da alcuni giorni tra polemiche e malumori – è previsto che le competenze dell’Ares aumenteranno, nell’ambito del modello di governance del Servizio sanitario regionale, e contestualmente si farà il commissariamento straordinario di tutte le aziende socio-sanitarie e ospedaliere, delle Aou e dell’Areus. Un provvedimento che – nelle parole di chi ha scritto la relazione di accompagnamento – trova la sua motivazione di necessità e urgenza «nella evidenza dell’attuale situazione emergenziale».

Formazione specialistica

Le altre delibere adottate ieri in Giunta su proposta dell’assessore Armando Bartolazzi riguardano la programmazione dei contratti di formazione specialistica tra discipline mediche e non mediche. «L’Esecutivo – sottolinea una nota – individuerà le discipline per cui si registra una maggiore sofferenza (anestesia, cardiologia, medicina d'urgenza, eccetera) e focalizzerà l’attenzione sulla scelta di specializzazioni non mediche che possano costituire un patrimonio per il rilancio della sanità territoriale».

Gli altri stanziamenti

Ancora, approvata la riprogrammazione delle economie del Reis (Reddito di inclusione sociale). Saranno trasferite ai Comuni le risorse per il pagamento del Reis entro il primo semestre dell'anno. «Per la prima volta, quindi, i Comuni saranno messi nelle condizioni di erogare in tempi certi e rapidi ai beneficiari le somme spettanti».

Decisi anche il potenziamento di servizi sociosanitari e di assistenza a lungo termine, con lo stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fesr 2021-2027, per interventi di ristrutturazione, adattamento e dotazione di arredi e attrezzature di immobili per i Centri di accoglienza in emergenza, e la concessione di un contributo straordinario a favore delle associazioni sarde per i malati di Alzheimer (un milione di euro). (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA