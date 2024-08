«Pinocchio, che simpatica canaglia!» 

«Le musiche di Paolo Fresu e Glauco Venier? Sono perfette, narrative, evocative, delicate». Anzi, aggiunge Lella Costa: «Ho il sospetto che siano loro l’opera». Mentre racconta “Pinocchio Confidential-In concert”, in scena a San Teodoro venerdì (La Peschiera, ore 18), ultimo appuntamento della XXXVII edizione di Time in Jazz, l’attrice teatrale, drammaturga e scrittrice milanese, definisce così le musiche scritte dal trombettista sardo, sul palco insieme con il pianista friulano, per la favola di Carlo Collodi. Nello spettacolo, Costa legge il testo, composto con Gabriele Vacis, in cui scompone e ricompone il racconto della mitica marionetta, uscito per la prima volta a puntate nel 1881 sul “Giornale per bambini” di Ferdinando Martini.

A ispirare il live musicale, oltre a “Cuore di Burattino” prodotto da Teatro Carcano di Milano e distribuito da Mismaonda, è il cofanetto “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”, pubblicato da Giunti l’anno scorso per celebrare i 140 anni dalla prima edizione a stampa. La pubblicazione, che sarà presentata oggi a Berchidda (Sa Casara, ore 19), contiene la copia anastatica dell’edizione rilegata, un pop-up di Enrico Mazzanti e una cartolina con due QR Code: uno per accedere all’audiolibro letto da Costa e l’altro per le musiche di Fresu e Venier.

A che età ha letto Pinocchio?

«Mah… chi lo ricorda! È una di quelle cose che ci sono da sempre nella vita, sicuramente l’ho letto da bambina, perché ho imparato a leggere da sola e molto presto».

Le versioni di Pinocchio non si contano. Quale ama?

«Ho sempre preferito la lettura del libro, però la trasposizione cinematografica di Comencini è la più sorprendente. Per la fata turchina, che nel libro rappresenta un femminile parecchio stereotipato, ha scelto Gina Lollobrigida, un personaggio trasgressivo e procace poco affine all’immagine che uno si fa delle fate».

Che cosa ci insegna oggi Pinocchio?

«Ci racconta in che maniera è cambiato il mondo. Quando Collodi l’ha scritto si rivolgeva agli adulti che dovevano gestire i bambini, adesso sembra che stia parlando a un mondo di ragazzini in cui nessuno si prende la responsabilità di fare l’adulto. Siamo tutti insofferenti ai grilli parlanti, e infatti li abbiamo letteralmente eliminati».

Pinocchio è un bugiardo. Mentire è necessario per crescere?

«Sì, ma è la ribellione ciò che più colpisce in Pinocchio. Mente, ma lo fa in maniera fisiologica. Il naso che si allunga per ogni bugia funziona, però è un aspetto minoritario della storia. Sono altri i temi pregnanti del libro».

La disobbedienza?

«Per esempio. Pinocchio è un ragazzino ribelle che vuole vivere e sperimentare da solo, è curioso. Mente, è vero, ma più di tutto è perennemente sedotto da quello che rischia di perdere se fa quello che altri gli dicono di fare. Le sue trasgressioni non sono menzogne, sono fascinazioni. È una rappresentazione della totale libertà dell’infanzia».

Nel frattempo cresce e si trasforma.

«Quella della marionetta è una metamorfosi continua, in questo senso Pinocchio è anche il ritratto dell’adolescenza. Cambia, si evolve. Finché è un burattino è una canaglia, e le canaglie sono quelle che ci piacciono di più. Quando diventa bambino è buono, ma pure ipocrita, mieloso con il grillo parlante, che prima aveva ucciso, insomma diventa insopportabile».

Quale metafora ama di più tra le tante presenti nel libro?

«C’è un episodio in cui Pinocchio rifiuta la medicina, perché dice che gli fa più paura della malattia. È la rappresentazione del mondo in cui viviamo, per cui, anziché concentrarci sulle soluzioni, anche se complicate e dolorose, preferiamo distogliere lo sguardo dai problemi, negandone l’esistenza. Abbiamo più paura della medicina che del male, e lasciamo che il male proliferi».

