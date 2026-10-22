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23 ottobre 2026 alle 00:41

Pino Scrivo alla guida della Questura 

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Un ritorno ufficiale nella sua Oristano, che non ha mai abbandonato da quando ci ha messo piede nel 1993. Da allora una lunga serie di promozioni e di casi risolti che lo hanno portato nel 2021 a diventare Vicario del Questore di Nuoro. Una parentesi che si chiuderà ufficialmente il 2 novembre, quando Pino Scrivo assumerà l’incarico di questore di Oristano, prendendo il posto di Giovanni Marziano che conclude l’esperienza oristanese, iniziata nell’aprile dello scorso anno, per andare in pensione.

Pino Scrivo, di origini calabresi ma ormai oristanese a tutti gli effetti, gli uffici in via Beatrice d’Arborea li conosce perfettamente. Nei trent’anni di lavoro ha diretto infatti anche la Squadra Mobile, la divisione della Polizia anticrimine e l’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico.

E ha condotto indagini che hanno portato all'arresto di decine di esponenti della criminalità ma anche alla soluzione di tanti casi di omicidi, faide e sequestri di persona. Oltre ad aver partecipato a tante indagini di spaccio di droga, anche queste concluse con arresti e sequestri di persona. Non ultima la Sartiglia, che Scrivo per anni ha vissuto nel percorso assicurando che la corsa si svolgesse senza problemi.

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