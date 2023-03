Pino Quartullo nell’Isola: «Vi spiego perché Palau è sempre accanto a me» 

«Esattamente; trovammo a Palau in mezzo alla strada un cucciolo di cane abbandonato. Ci fermammo e lo presi con me, dandogli proprio il nome del paese. Subito dopo lo portai in teatro e si notava la sua gioia nell’essere condotto in un luogo che gli appariva nuovo ma ospitale. È stato un momento bellissimo, da quel momento Palau non mi ha più abbandonato».

Sorseggia una bibita fresca, gli occhiali da sole leggermente calati sul volto. «Io ci vivrei qui in Sardegna. L’ho sempre sentita mia, mi appartiene. Spero un giorno di poterci girare un film». Pino Quartullo è attore dai svariati interessi, personaggio poliedrico legato all’Isola da un rapporto viscerale che va oltre le bellezze paesaggistiche. Dopo l’esordio di ieri a Olbia, sarà oggi ad Alghero con la commedia “Buoni da morire” – sotto le insegne della Grande Prosa del Cedac – mentre domani sarà la volta di Tempio e il giorno seguente di Macomer; un’opera pungente nei confronti di chi in maniera ipocrita cerca di lavarsi la coscienza, scritta da Gianni Clementi, dove l’artista romano avrà al suo fianco Debora Caprioglio e Gianluca Ramazzotti nei panni di una coppia borghese e affermata ma, suo malgrado, non realmente felice.

Quartullo nel 2016 venne nell’Isola con “Qualche volta scappano”.

«Sì, fu un'esperienza bellissima. Qui in Sardegna ho sempre respirato una grande energia, una carica vitale che non si trova da nessun’altra parte».

Proprio in quell’occasione ci fu un evento significativo che la riguarda.

«Esattamente; trovammo a Palau in mezzo alla strada un cucciolo di cane abbandonato. Ci fermammo e lo presi con me, dandogli proprio il nome del paese. Subito dopo lo portai in teatro e si notava la sua gioia nell’essere condotto in un luogo che gli appariva nuovo ma ospitale. È stato un momento bellissimo, da quel momento Palau non mi ha più abbandonato».

Che rapporto ha con il paese?

«Splendido, per me Palau ha un fascino incredibile. Non mi dimenticherò mai il suo porticciolo, sembrava un acquerello, una carezza naturale. Il mio cucciolo ha mosso lì i primi passi, sono legatissimo a tutta la comunità».

In “Buoni da morire" interpreta il personaggio di un clochard di nome Ivano. Cosa lo differenzia dagli altri due?

«Parto da cosa li accomuna: tutti e tre sono vecchi compagni di scuola che hanno preso delle direzioni diverse. Sicuramente Ivano è un personaggio autentico, genuino e diretto mentre Barbara ed Emilio sono decisamente ipocriti. La mia è una figura dirompente che, soprattutto per Barbara, sarà destabilizzante».

(Sorride, si ferma un attimo. Un’occhiata rapida al cellulare poi rivolge lo sguardo verso la spiaggia di Porto Istana).

Ma, riflettendoci a fondo, a esser buoni ci si guadagna?

«La bontà andrebbe sempre protetta, è una virtù di cui fare tesoro. Ma, attenzione! Non dobbiamo permettere che gli altri abusino della nostra pazienza, mai essere accomodanti».

Ha influito nel suo mestiere di attore essere laureato in architettura?

«Assolutamente sì, direi pure tanto. L’architettura mi ha avvicinato al mondo dell’arte, è stata propedeutica e mi ha dato abitudine alla progettazione fondamentale in qualsiasi ambito».

Qual è il suo primo ricordo di Gigi Proietti conosciuto al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche?

«La primissima lezione, in cui ci insegnò lo sbuffo del cavallo e il movimento dell’orecchio. Lì, ci fece capire che la comicità è un insieme di tanti piccoli, ma essenziali, aspetti».

Che esperienza è stata doppiare Jim Carrey?

«Mi sono messo alla prova e ne conservo un bel ricordo».

A proposito di ricordi: tra i film di cui ha curato la regia, quale avrebbe meritato più attenzione?

«Difficile dirlo, ogni esperienza artistica è un caso a sé. Però, ragionandoci su, direi “Quando eravamo repressi” e “ Le donne non vogliono più”: avrebbero meritato un supporto maggiore».

Un attore dà realismo a ciò che interpreta?

(ci pensa un attimo) «Deve farlo! Altrimenti che attore è? Un bravo attore deve capire che salire sul palco è un’occasione per vivere altre vite, non deve dimenticarsi di ciò. Recitare consente di capire meglio gli altri».

