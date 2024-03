Pino pericolante, chiusa via S’Arrulloni 

Un automobilista era appena salito in auto, parcheggiata nella adiacente via Scirocco. Un altro aveva superato l’incrocio e si era immesso in via S’Arrulloni, da via del Sole. E c’era anche chi l’aveva appena percorsa nella direzione contraria, dal Poetto. Metà pomeriggio di ieri: i tecnici del Verde pubblico del Comune, che da tempo monitorano gli alberi della zona, notano un sollevamento delle radici e un pericoloso incrinamento del tronco di un pino (che si è poggiato su un palo della luce) che dalla pizzetta (Scirocco) si affaccia su via S’Arrulloni. Immediato l’arrivo dei tecnici del Comune e degli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza la strada, chiudendola dalle 18. «Al fine di prevenire danni a persone e cose, si è proceduto con urgenza all’immediato abbattimento dell’esemplare arboreo che, successivamente, sarà sostituito», si legge in una nota diffusa dal Verde pubblico. I tecnici hanno lavorato fino a tarda sera per mettere in sicurezza la strada che, salvo imprevisti, verrà riaperta al traffico nella giornata di oggi.

Poco meno di due anni fa, sempre al Quartiere del Sole, ma in via del Sestante (neppure un centinaio di metri distante da via S’Arrulloni) era precipitato un grosso ramo di pino che si era spezzato all’improvviso, precipitando sopra tre auto parcheggiate, per fortuna senza nessuna persona all’interno. ( ma. mad. )

