Pino in fiamme, paura in un condominio 

Paura ieri in via Ravenna per un grosso pino andato a fuoco all’interno di un cortile codominiale probabilmente a causa di un cortocircuito di un quadro elettrico.

Le fiamme si sono levate altissime poco dopo le 20 spaventando gli abitanti della zona che hanno subito dato l’allarme. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigli del fuoco che hanno rapidamente spento l’incendio. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose.

Poco prima che scoppiasse l’incendio i residenti hanno sentito un forte botto. Tra le ipotesi c’è che sia saltato un quadro elettrico condominiale posto a poca distanza dal pino, che è stato dunque investito dalla fiammata e si è rapidamente trasformato in un’enorme torcia. Gli accertamenti dei vigili non sono però ancora conclusi.

