Pino Gagliardo si ritira, restano tre candidati alla carica di sindaco 

Pino Gagliardo, candidato sindaco con il gruppo “Evoluzione Villasimius”, si ritira dalla competizione elettorale. Lo ha comunicato ieri pomeriggio con une breve nota: «A causa del grave lutto che ha colpito la mia famiglia nei giorni scorsi . sottolinea - che ha visto la perdita del mio giovane nipote Stefano, comunico il ritiro della mia candidatura a sindaco. Ringrazio il mio gruppo, il gruppo Evoluzione Villasimius di Dante Sicbaldi e tutti i sostenitori per la comprensione nei miei confronti e della mia famiglia». Gagliardo si riferisce alla tragica scomparsa di Stefano Mansi, motociclista di 26 anni morto in un incidente lungo la Provinciale 17 lo scorso 15 aprile. Alla fine della nota gli auguri ai candidati delle altre liste Gianluca Dessì, Livio Carboni e Maurizio Marci: «Un in bocca al lupo e che sia una serena campagna elettorale».

Il gruppo Evoluzione Sardegna Villasimius, coordinato da Dante Sicbaldi, non punterà su nessun altro candidato a sindaco: «A fronte della drammatica situazione che ha colpito Pino Gagliardo - sottolinea Sicbaldi - e assieme a tutti i componenti di Evoluzione Villasimius prendo atto della sua rinuncia alla candidatura a sindaco. Avevamo individuato in Gagliardo il conduttore del progetto e degli argomenti per il benessere di Villasimius portati avanti dalla nostra compagine. Nel venire meno la sua disponibilità riteniamo di non dover partecipare alla competizione elettorale».

Sicbaldi aggiunge infatti che «non riteniamo di dover partecipare per forza a queste elezioni, di certo Evoluzione Sardegna con la componente Villasimius si rende disponibile da questo momento per dialogare e dare un contributo con chi sarà chiamato democraticamente ad amministrare Villasimius».

Restano in campo Gianluca Dessì, Livio Carboni e Maurizio Marci. Dessì ha la squadra pronta da tempo, Carboni e Marci a questo punto potrebbero cercare di trovare un accordo in extremis per correre assieme. C’è tempo sino a questa mattina alle 12.